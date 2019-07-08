Öztrak: Merkez Bankası Başkanı, artık sarayın emirleri dışına çıkamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin, "Türkiye'de Merkez Bankasının bağımsızlığının tabutuna 6 Temmuz 2019 itibariyle son çivi çakılmıştır. Bugünden sonra göreve gelecek hiçbir Merkez Bankası Başkanı, koltuğunda kalmak istiyorsa sarayın emirleri dışına çıkamaz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sürerken, çocuk istismarına dikkati çekmek için kolunda mavi bir kurdeleyle açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Öztrak, çocuk istismarıyla ilgili cezaların caydırıcı olması konusunda bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın gece yarısı kararnamesiyle görevden alındığını hatırlatan Öztrak, geçmişte hükümetle anlaşamayan Merkez Bankası Başkanlarının görevinden istifa ettiğini ya da ettirildiğini, bu görevden alma işleminin bankanın faaliyete geçtiği 1931'den bu yana ilk defa yaşandığını söyledi. "Tek adam parti devleti rejiminde bu ucubeliği de yaşamış olduk" diyen Öztrak, "Türkiye'de Merkez Bankasının bağımsızlığının tabutuna 6 Temmuz 2019 itibariyle son çivi çakılmıştır. Bugünden sonra göreve gelecek hiçbir Merkez Bankası Başkanı, koltuğunda kalmak istiyorsa sarayın emirleri dışına çıkamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankasının bağımsızlığını vurgulayan Öztrak, "Murat Çetinkaya'nın apar topar teamüllere aykırı olarak görevden alınması sarayın elinde fiilen sona ermiş Merkez Bankası bağımsızlığını resmen bitirmiştir. Şimdi tek adam artık kerameti kendinden menkul faiz teorilerini hayata geçirebilecektir" diye konuştu.

"ARTIK İSTERSE FAİZLERİ SIFIRA KADAR İNDİREBİLİR"

Öztrak'ın açıklamasından satırbaşları şöyle :

"Şimdi 'ekonominin patronu benim' diyor ama anlaşılan ateşi maşayla tutmayı tercih etti. Artık isterse faizleri sıfıra kadar indirebilir. Merakla bekliyoruz, faizleri düşürerek, enflasyonu nasıl düşürecek? Kerameti kendinden menkul ekonomi teoremini bakalım kanıtlayabilecek mi?"

"Merkez Bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin en önemli sermayesi güvendir. Sarayın vesayeti altında bir Merkez Bankası ne kendi vatandaşlarını ne de yurt dışındaki yatırımcıları ikna edebilir. Artık piyasalar yeni başkanı ve ekonomi yönetimini test dahi etmeyeceklerdir."

"BÖYLE BİR REJİM DÜNYADA GÖRÜLMEMİŞTİR"

"Görev süresi tamamlanmadan Merkez Bankası Başkanını görevden alma yetkisi ABD Başkanında bile yoktur ama Erdoğan-Bahçeli ikilisinin icat ettiği bu ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sarayın kibirli adamı bu işi hiç çekinmeden yapabilmektedir. Hukuk devleti, yasalar, anayasa hak getire. Böyle bir rejim dünyada görülmemiştir."

"TÜRKİYE KENDİ HATALARININ KURBANI OLACAKTIR"

"Türkiye bir kez daha kendi hatalarının kurbanı olacaktır. Bunun sorumlusu ne dış güçlerdir ne de bizi hazmedemeyenlerdir. Bunun sorumlusu millet adına yapılacak her türlü kontrol, denge ve denetimi reddeden, kibir hastalığına yakalanan, 1994 ve 2001 krizlerinden alınan derslerle oluşturulan kurum ve kuralları birer birer yok eden, Türkiye ekonomisini neoliberal popülizmin bataklığına bir kez daha batıran sarayın başıdır."

Faik Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"TBMM'ye sunulan ekonomi paketinde Merkez Bankasının yedek akçesiyle ilgili düzenlemeler var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, "Bunu kaç zamandır bekliyorduk. Bu, iflasın ilanıdır. Bu, hazinenin, ülkenin kefen parasına el uzatmaktır. Bu, açıkça para basmaktır" yanıtını verdi.

"Merkez Bankası bu yedek akçeyi nereden verecektir? Merkez Bankası'nın bir geliri yok. Merkez Bankası para basar. Bu yedek akçeyi para basıp ödeyecektir. Dolayısıyla bu da çok ciddi enflasyonist etki yapacaktır" diyen Öztrak, 2019'un başından bu yana devlet bankalarına 40 milyar Türk Lirasına yakın para verildiğini belirterek, "Bu paralar nereye gitti? Kimin borcunu yapılandıracaklar? Bunun finansmanı nereden gelecek? Özel bankaların bununla ilgili zararlarını nereden karşılayacaklar, vatandaşın sırtından..." dedi.

S-400 YORUMU: MİLLETİMİZ FEDARLIĞA KATLANACAKTIR

"Rusya'dan alınan S-400 savunma sisteminin sevkiyat sürecinin başlamasına" ilişkin soruya verdiği yanıt Öztrak'ın yaptırımların faturasının halk tarafından ödenmesine bir itirazı olmadığını ortaya koydu: "Eğer Türkiye'nin güvenlikle ilgili birimleri teknik olarak bu ülkenin, milletin güvenliğini sağlamak için bu S-400'lerin alınmasını söylüyorsa, biz de bunun arkasındayız. S-400'lerle ilgili olarak ABD diyor ki 'Rusya'dan bir şey alıyorsun, benim Rusya ile ilgili ambargom var, bu çerçevede ben, sana birtakım yaptırımlar uygularım.' Efendim 'Trump öyle demedi.' Trump öyle demedi ama ABD parlamentosuna, meclisine, kongresine baktığınız zaman oradaki yetkililer bunun tam tersini söylüyor. Başka bir şey daha söylüyorlar, 'Bu S-400'lerin F-35'lerle birlikte çalışması sorun yaratır, ikisi birlikte olmaz' diyorlar. Bizim de F-35'lere S-400'ler kadar, belki de ondan daha fazla ihtiyacımız var ama öyle görünüyor ki bir tepkiyle karşı karşıya kalacağız. Bunun için milletimiz her türlü fedakarlığa katlanacaktır" dedi. (HABER MERKEZİ)

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Uysal atandı