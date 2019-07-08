08 Temmuz 2019 16:58

Öztrak: Merkez Bankası Başkanı, artık sarayın emirleri dışına çıkamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Öztrak Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasını eleştirdi.

Öztrak: Merkez Bankası Başkanı, artık sarayın emirleri dışına çıkamaz

Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

    • Paylaş

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin, "Türkiye'de Merkez Bankasının bağımsızlığının tabutuna 6 Temmuz 2019 itibariyle son çivi çakılmıştır. Bugünden sonra göreve gelecek hiçbir Merkez Bankası Başkanı, koltuğunda kalmak istiyorsa sarayın emirleri dışına çıkamaz." dedi.

    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sürerken, çocuk istismarına dikkati çekmek için kolunda mavi bir kurdeleyle açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,  Öztrak, çocuk istismarıyla ilgili cezaların caydırıcı olması konusunda bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.

    Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın gece yarısı kararnamesiyle görevden alındığını hatırlatan Öztrak, geçmişte hükümetle anlaşamayan Merkez Bankası Başkanlarının görevinden istifa ettiğini ya da ettirildiğini, bu görevden alma işleminin bankanın faaliyete geçtiği 1931'den bu yana ilk defa yaşandığını söyledi. "Tek adam parti devleti rejiminde bu ucubeliği de yaşamış olduk" diyen Öztrak, "Türkiye'de Merkez Bankasının bağımsızlığının tabutuna 6 Temmuz 2019 itibariyle son çivi çakılmıştır. Bugünden sonra göreve gelecek hiçbir Merkez Bankası Başkanı, koltuğunda kalmak istiyorsa sarayın emirleri dışına çıkamaz" değerlendirmesinde bulundu.

    Merkez Bankasının bağımsızlığını vurgulayan Öztrak, "Murat Çetinkaya'nın apar topar teamüllere aykırı olarak görevden alınması sarayın elinde fiilen sona ermiş Merkez Bankası bağımsızlığını resmen bitirmiştir. Şimdi tek adam artık kerameti kendinden menkul faiz teorilerini hayata geçirebilecektir" diye konuştu.

     "ARTIK İSTERSE FAİZLERİ SIFIRA KADAR İNDİREBİLİR"

    Öztrak'ın açıklamasından satırbaşları şöyle : 

    "Şimdi 'ekonominin patronu benim' diyor ama anlaşılan ateşi maşayla tutmayı tercih etti. Artık isterse faizleri sıfıra kadar indirebilir. Merakla bekliyoruz, faizleri düşürerek, enflasyonu nasıl düşürecek? Kerameti kendinden menkul ekonomi teoremini bakalım kanıtlayabilecek mi?"

    "Merkez Bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin en önemli sermayesi güvendir. Sarayın vesayeti altında bir Merkez Bankası ne kendi vatandaşlarını ne de yurt dışındaki yatırımcıları ikna edebilir. Artık piyasalar yeni başkanı ve ekonomi yönetimini test dahi etmeyeceklerdir." 

    "BÖYLE BİR REJİM DÜNYADA GÖRÜLMEMİŞTİR"

    "Görev süresi tamamlanmadan Merkez Bankası Başkanını görevden alma yetkisi ABD Başkanında bile yoktur ama Erdoğan-Bahçeli ikilisinin icat ettiği bu ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sarayın kibirli adamı bu işi hiç çekinmeden yapabilmektedir. Hukuk devleti, yasalar, anayasa hak getire. Böyle bir rejim dünyada görülmemiştir."

    "TÜRKİYE KENDİ HATALARININ KURBANI OLACAKTIR"

    "Türkiye bir kez daha kendi hatalarının kurbanı olacaktır. Bunun sorumlusu ne dış güçlerdir ne de bizi hazmedemeyenlerdir. Bunun sorumlusu millet adına yapılacak her türlü kontrol, denge ve denetimi reddeden, kibir hastalığına yakalanan, 1994 ve 2001 krizlerinden alınan derslerle oluşturulan kurum ve kuralları birer birer yok eden, Türkiye ekonomisini neoliberal popülizmin bataklığına bir kez daha batıran sarayın başıdır."

    Faik Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

    "TBMM'ye sunulan ekonomi paketinde Merkez Bankasının yedek akçesiyle ilgili düzenlemeler var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, "Bunu kaç zamandır bekliyorduk. Bu, iflasın ilanıdır. Bu, hazinenin, ülkenin kefen parasına el uzatmaktır. Bu, açıkça para basmaktır" yanıtını verdi. 

    "Merkez Bankası bu yedek akçeyi nereden verecektir? Merkez Bankası'nın bir geliri yok. Merkez Bankası para basar. Bu yedek akçeyi para basıp ödeyecektir. Dolayısıyla bu da çok ciddi enflasyonist etki yapacaktır" diyen Öztrak, 2019'un başından bu yana devlet bankalarına 40 milyar Türk Lirasına yakın para verildiğini belirterek, "Bu paralar nereye gitti? Kimin borcunu yapılandıracaklar? Bunun finansmanı nereden gelecek? Özel bankaların bununla ilgili zararlarını nereden karşılayacaklar, vatandaşın sırtından..." dedi.

    S-400 YORUMU: MİLLETİMİZ FEDARLIĞA KATLANACAKTIR

    "Rusya'dan alınan S-400 savunma sisteminin sevkiyat sürecinin başlamasına" ilişkin soruya verdiği yanıt Öztrak'ın yaptırımların faturasının halk tarafından ödenmesine bir itirazı olmadığını ortaya koydu: "Eğer Türkiye'nin güvenlikle ilgili birimleri teknik olarak bu ülkenin, milletin güvenliğini sağlamak için bu S-400'lerin alınmasını söylüyorsa, biz de bunun arkasındayız. S-400'lerle ilgili olarak ABD diyor ki 'Rusya'dan bir şey alıyorsun, benim Rusya ile ilgili ambargom var, bu çerçevede ben, sana birtakım yaptırımlar uygularım.' Efendim 'Trump öyle demedi.' Trump öyle demedi ama ABD parlamentosuna, meclisine, kongresine baktığınız zaman oradaki yetkililer bunun tam tersini söylüyor. Başka bir şey daha söylüyorlar, 'Bu S-400'lerin F-35'lerle birlikte çalışması sorun yaratır, ikisi birlikte olmaz' diyorlar. Bizim de F-35'lere S-400'ler kadar, belki de ondan daha fazla ihtiyacımız var ama öyle görünüyor ki bir tepkiyle karşı karşıya kalacağız. Bunun için milletimiz her türlü fedakarlığa katlanacaktır" dedi. (HABER MERKEZİ)

    Çetinkaya’yı ‘günah keçisi’ ilan etmek Erdoğan ve Albayrak’ı kurtarır mı?

    İhsan ÇARALAN

    Çetinkaya’yı ‘günah keçisi’ ilan etmek Erdoğan ve Albayrak’ı kurtarır mı?

    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Uysal atandı

    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Uysal atandı

    Erdoğan’dan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya açıklaması: Faizleri düşürmedi

    Erdoğan’dan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya açıklaması: Faizleri düşürmedi

    ÖNCEKİ HABER

    Erdoğan S-400'lerle ilgili bu kez tarih vermedi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Çetinkaya’yı ‘günah keçisi’ ilan etmek Erdoğan ve Albayrak’ı kurtarır mı?

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Linç dalgasına karşı ne yapılabilir?

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    İbretlik amigo muhabirler

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Hareket için zafer

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Ses kirliliği konusunun bilisizliği
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    AKP’den patronlara ‘torba’ kıyak hazırlığı
    AKP’den patronlara ‘torba’ kıyak hazırlığı

    AKP ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yeni ‘torba’ teklifi TBMM'ye sundu. Teklifte patronlara ‘kıyak’ sayılacak düzenlemeler yer alıyor.

    İletişim-İş’ten işçilere kıdem tazminatı için mücadele çağrısı
    İletişim-İş’ten işçilere kıdem tazminatı için mücadele çağrısı

    İletişim-İş, Vodafone’da çalışan işçilere bildiri dağıtımı yaparak zorunlu BES uygulamasına karşı çıkmak ve kıdem hakkını savunmak için örgütlenme çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Hükümet 11. Kalkınma Planını TBMM'ye sundu: Halka kemer sıkma, patronlara teşvik
    Hükümet 11. Kalkınma Planını TBMM'ye sundu: Halka kemer sıkma, patronlara teşvik

    2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından TBMM’ye sunuldu.

    Öztrak: Merkez Bankası Başkanı, artık sarayın emirleri dışına çıkamaz
    Öztrak: Merkez Bankası Başkanı, artık sarayın emirleri dışına çıkamaz

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Öztrak Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasını eleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    TGS, gazetecileri fişleyen SETA hakkında suç duyurusunda bulundu
    TGS, gazetecileri fişleyen SETA hakkında suç duyurusunda bulundu

    Türkiye Gazeteciler Sendikası, hazırladığı raporla gazetecileri fişleyen SETA hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Candan Yüceer kayıp mülteci çocukları Süleyman Soylu’ya sordu
    Candan Yüceer kayıp mülteci çocukları Süleyman Soylu’ya sordu

    CHP Milletvekili Candan Yüceer, Türkiye'de yaşayan mülteci çocukların akıbetini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'de KYK yurdu inşaatı nöbetine polis saldırısı ve ağaç katliamı
    ODTÜ'de KYK yurdu inşaatı nöbetine polis saldırısı ve ağaç katliamı

    Kavaklık alanda KYK yurdu inşattına karşı nöbet tutan öğrencilere, ODTÜ'ye sokulan polis saldırdı. Saldırıda 1 öğrenci gözaltına alınırken ağaç kesimine başlandığı aktarıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Ali Babacan AKP'den istifa etti
    Ali Babacan AKP'den istifa etti

    Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, kurucuları arasında yer aldığı AKP'den 18 yıl sonra istifa etti. AKP, Babacan'ı "Kurucu Üyeler" listesinden çıkarıp biyografisini sildi.

    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
    Türkan Elçi ve Hîvron "Jaro"yu anlattı
    Türkan Elçi ve Hîvron "Jaro"yu anlattı
    Özgün imgeler ‘Düet’i
    Özgün imgeler ‘Düet’i
    Babil, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi
    Babil, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi
    Elektrik Mühendisleri Odası: Çorlu’da tren kazası ihmal zinciri sonucu yaşandı
    Elektrik Mühendisleri Odası: Çorlu’da tren kazası ihmal zinciri sonucu yaşandı

    Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Çorlu tren katliamının 1. yılında bilirkişi raporu paylaştı: Suyu akıtacak menfez 145 yıllık ve üçte biri tıkalı.

    GÜNCELLENDİ
    Trafik magandaları, hamile kadının da bulunduğu araca saldırdı
    Trafik magandaları, hamile kadının da bulunduğu araca saldırdı

    İstanbul Pendik'te yol verme tartışması yaşadıkları otomobilin önünü kesip içinde hamile kadının da bulunduğu araca zarar veren Hüseyin Sel ve Hasan Sel tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    AKP'li belediye başkanlarından Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti
    AKP'li belediye başkanlarından Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti

    İstanbul'un AKP'li ilçe belediye başkanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Evliliği boyunca şiddet gördüğünü beyan etmesine rağmen boşanamıyor
    Evliliği boyunca şiddet gördüğünü beyan etmesine rağmen boşanamıyor

    Adana'da yaşayan Meryem Karalök 5 yıldır eşinden boşanmak için açtığı davanın sonuçlanmasını bekliyor. Defalarca şiddete uğrayan Karalök, "Artık kurtulmak istiyorum" diyor.

    Evrensekiz Belediye Başkanı'nın baskıları da işçilerin direnişi de sürüyor
    Evrensekiz Belediye Başkanı'nın baskıları da işçilerin direnişi de sürüyor

    Kırklareli Lüleburgaz'a bağlı Evrensekiz Belde Bediyesinden Genel-İş'e üye oldukları için atılan ve direnişe geçen işçiler, Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ın kendilerini tehdit ettiğini söylüyor.

    İktisatçı Murat Birdal: Erdoğan’ın elindeki gücü paylaşmaya niyeti yok!
    İktisatçı Murat Birdal: Erdoğan’ın elindeki gücü paylaşmaya niyeti yok!

    İktisatçı Murat Birdal, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasını, yedek akçenin hazineye aktarılması hazırlıklarını ve ekonominin gidişatını değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Yunanistan'da erken genel seçimi Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı
    Yunanistan'da erken genel seçimi Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı

    Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı. 

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Seçenek yaratmazsak baskı ve şiddet artacak
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Seçenek yaratmazsak baskı ve şiddet artacak

    HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli, partisinin Van’da düzenlenen ‘Serhat Örgütlenme Konferansı’nda konuştu.

    Önsa Tekstil'de 3 aydır maaş alamayan işçiler: İş bıraktık bir maaş yattı
    Önsa Tekstil'de 3 aydır maaş alamayan işçiler: İş bıraktık bir maaş yattı

    Dersim'de ödenmeyen maaşları için iş bırakan Önsa Tekstil işçileri, iş bırakınca maaşlarının bir kısmını aldıklarını anlattı. İşçiler, ÖNSA'daki sömürü koşullarını anlattı.

    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB toplantısında bütçe tepkisi: Açık 7,2 milyar lira
    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB toplantısında bütçe tepkisi: Açık 7,2 milyar lira

    Belediye Meclisi toplantısında mali duruma tepki göstereren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Belediye bütçesi tam bir mirasyedi bütçesi" dedi.

    Bursa'da kent genelinde elektrik kesintisi
    Bursa'da kent genelinde elektrik kesintisi

    Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza dolayısıyla kent genelinde elektik kesildi.

    Almanya Milletvekili Hermann Schaus: Lübcke'nin katilinin başka bağlantıları var
    Almanya Milletvekili Hermann Schaus: Lübcke'nin katilinin başka bağlantıları var

    Almanya'nın Hessen Parlamentosu Sol Parti Milletvekili Hermann Schaus ile son yıllarda tartışılan Neonazi cinayetlerini ve Kassel Valisi Lübcke'ye düzenlenen suikastı konuştuk.

    Suudi Arabistan'daki inşaat işçileri: Dilenerek değil direnerek kazandık!
    Suudi Arabistan'daki inşaat işçileri: Dilenerek değil direnerek kazandık!

    Suudi Arabistan’da Baytur şantiyesinde çalışan ve hakları için başlattıkları grevleri kazanımla sonuçlanan inşaat işçileri açıklama yaptı: İnşaat işçisi kendi geleceğini kendi eline almak zorundadır.

    Çorlu tren katliamının yıl dönümünde TCDD'den "Sevgi Taşıyoruz" videosu
    Çorlu tren katliamının yıl dönümünde TCDD'den "Sevgi Taşıyoruz" videosu

    Çorlu tren katliamının 1. yıl dönümünde TCDD'nin "Sevgi Taşıyoruz" başlığıyla yayımladığı videoya tepki gösterildi. Gelen tepkiler üzerine tweet kaldırıldı.

    Kültür Bakanlığından Sıla'ya konser yasağı: Program revize edilecek
    Kültür Bakanlığından Sıla'ya konser yasağı: Program revize edilecek

    Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaz konserleri programından Sıla’nın çıkarılacağını açıkladı.

    ‘Merkez’ kararı sonrası doları sert yükseldi
    ‘Merkez’ kararı sonrası doları sert yükseldi

    Dolar, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp yerine Murat Uysal’ın getirilmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi.