Erdoğan S-400'lerle ilgili bu kez tarih vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında gerilim neden olan S-400 savunma sistemiyle ilgili, "S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanında düzenlenen basın toplantısı sonrasında S- 400’lerin teslimatıyla ilgili bir soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

"Bizden şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur. Yolculuk hazırlığı yükleme çalışmaları sürüyor. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarih tarihler bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını nereye konuşlanacağını bu konunun sorumluluğu da tamamıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığımız onlara ait. Onlar planlamayı yapıyorlar. Bizim önümüzde de getirecekler ve ondan sonra da -zaten bu uçakla gelecekler- bu gelen S400'ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için bölgemiz için özelikler de dünyamız için hayırlı olsun diyoruz." (İstanbul/DHA)

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