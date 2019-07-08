Mahkeme, cinsel istismara "sarkıntılık" dedi, 5 yıl ceza verdi ama tutuklamadı

Kayseri’de yolcu V.K. adlı kadına cinsel istismarda bulunduğu için tutuksuz yargılanan taksi şoförü Halil D, eylemi “sarkıntılık düzeyinde kaldığı” gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık tutuklanmadı.

Melikgazi Ilçesi’nde meydana gelen olayda, taksi şoförü Halil D, evine gitmek için aracına binen V.K. adlı kadını taciz etti. V.K.'nin bağırması üzerine Halil D. aracı durdurdu. V.K, taksiden inip yol üzerinde duran başka bir taksiye bindi ve polise merkezine giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Halil D, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde “cinsel istismar” suçundan açılan davadaki mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Halil D'ye, eylemi “sarkıntılık” düzeyinde kaldığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verirken, sanığı tutuklamadı. (Kayseri/DHA)