Gazeteci Parlak ilk duruşmada tahliye edildi

“Örgütü üyeliği” suçlamasıyla 15 aydır tutuklu olan Gazeteci Ferhat Parlak hakkında Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada Ferhat Parlak hakkında tahliye kararı verildi.

Duruşmaya, tutuklu Parlak ile avukatı katıldı. Duruşmada, hakkındaki suçlamaları reddeden Parlak, kolluk ve savcılık ifadelerini yineleyerek gazeteci olduğunu belirtti.

Babasının öldürülmesiyle, kapatılan Silvan Mücadele gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığını kaydeden Parlak, gizli tanıkların kendi aleyhine verdiği ifadelerin birbiriyle çelişen yönlerine işaret etti. Hakkında ifade veren gizli tanıklardan biri olan Akya adlı gizli tanığın ifadesinde kendisini tanımadığını söylemesine rağmen, kendisi aleyhine tanıklık yaptığına dikkati çekti. Akın kod adlı gizli tanığın kendisi aleyhine verdiği ifadede, Abdulkadir İllez ve Eyüp Batı adlı kişileri örgüte kattığını aktardığını anlatan Parlak, söz konusu kişilerin aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürdüğünü ifade etti.

AÇIK TANIK ÖNCEKİ İFADESİNDEN VAZGEÇTİ

Duruşmada, örgütten ayrılarak “etkin pişmanlık”tan faydalanan açık tanık B.C. ise önceki ifadelerinin dikkate alınmamasını isteyerek, Parlak’ı gazeteci olarak tanıdığını, örgüt üyesi olarak görmediğini, örgütsel bir faaliyetine şahit olmadığını ve Silvan’daki çatışmalarda onu görmediğini söyledi. Mütalaasını sunan savcı, Parlak’ın tutuklu halinin devamını istedi. Parlak’ın avukatı Mehdi Özdemir, gizli tanık ifadelerinin çelişkili olduğunu, müvekkiline yöneltilen söz konusu suçlamaların gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu dile getirdi. Özdemir, müvekkilinin tahliyesiyle birlikte beraatını istedi. Parlak’ın tahliyesine karar veren mahkeme, Parlak’a yurtdışına çıkış yasağı getirerek, duruşmayı erteledi. (DiyarbakırMA)