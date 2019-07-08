Evrensekiz Belediye Başkanı'nın baskıları da işçilerin direnişi de sürüyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Belde Bediyesinde DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan işçilerin direnişi sürüyor. Evrensekiz'in CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ın baskı ve tehditlerinin devam ettiğini ifade eden işçiler mücadelede kararlı. İşçiler, tüm emekçileri ve emekten yana siyasi partileri yarın saat 17.00’de belediye binası önünde yapılacak açıklamaya katılmaya çağırdı.

5 ay önce işe başlayan Soner Öztürk, sendikalaştıkları için işten atıldıklarını belirterek şunları söyledi: Sendikamız yetkiyi aldı. Belediye Başkanı sendikadan istifa etmemizi istedi. Üye olanları arayarak işten atmakla tehdit etti, sonra işten çıkardı. İçeride çalışan ve sendikaya üye olan arkadaşlarımız her gün tehdit ediliyor. Şu anda Evrensekiz’de çalışmayı sürdüren aktif bir üyemiz daha var. Belediye başkanımızın şahsi değirmeni var, çocukları orada çalışıyor. Bu çocuklar, ‘Sizin buradan ekmek yemeniz babanıza bağlı, babanıza söyleyin DİSK’ten istifa etsin’ denilerek tehdit ediliyor. Biz anayasal hakkımızı kullandık, ekmeğimizden olduk. Mücadelemizi direnerek devam ettireceğiz.

"HANİ HİÇBİR İŞÇİNİN BURNU KANAMAYACAKTI?"

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm CHP belediyelerinde hiçbir işçinin burnunun kanamayacağını söyledi. Biz de bu sözlere inanıp CHP’ye oy verdik” diyen Öztürk şöyle devam etti: Şu anda belediye başkanı CHP’li ancak sendikalaştığımız için bizi kapının önüne koydu. Burada tamamen emek, ekmek, işçi ve DİSK düşmanlığı var. Biz adalet istiyoruz.

Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ın evini arayarak ailesini tehdit ettiğini ve 75 yaşındaki annesini ağlattığını belirten Refik Güzelkan, “O süre zarfında ben zaten belediyede çalışıyordum. Sen beni değil de ailemi arayıp tehdit edemezsin. Şu anda arabamın durmuş olduğu yerde tüm köylüler arabasını bırakıyor. Sendikaya üye olduğumuz için annemi tehdit ediyor ve arabayı kaldır oradan diyor. Şu anda arabam çizik içerisinde. Ben buna anlam veremiyorum. Madem ki bizi tehdit ediyorsun, benim arabamdan ne istiyorsun” diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMIZI TEHDİT ETTİ"

Hâlâ çalışmakta olan işçilerin de tehdit edildiğini aktaran Refik Güzelkan şöyle konuştu: Sendikaya üye olduktan sonra tüm arkadaşlarımı tek tek odasına çağırarak herkese tehditler savurdu. Elimde ses kayıtları da var. Ben ondan korkmuyorum, niye korkayım ki? Biz aynı köylüyüz. Bir arkadaşımızın abisini arıyor, telefonla tehdit ediyor. Yetmezmiş gibi bir de arabasına binip 75 yaşındaki kadını, ‘Senin oğlunu işten atacağım’ diyerek ağlatıyor. Biz sadece ekmek yemek için mücadele ediyoruz. Biz istifa etmiyoruz. DİSK’in yasal üyesiyiz. Bu mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız.”

"BİZ EKMEĞİMİZİN, AŞIMIZIN PEŞİNDEYİZ"

Daha önce fabrikada çalışan ve daha garantili gördüğü için 5 ay önce belediyede işe başlayan Bülent Karadağ ise şöyle konuştu: İş garantisi var diye, devlet işi diye işimi bırakıp Evrensekiz Belediyesinde işe başladım, 5 ay sonra da işten çıkarıldım. Sebep ise sendikaya üye olmak. Hakkımızda yalan yanlış bilgiler anlatılıyor. ‘Çalışmıyor, içiyor’ diyerek halkı bize karşı dolduruyorlar. 46 yaşındayım. Hayatımda sigara kullanmamış bir insanım. Tüm köylüye beni sorabilirler. Biz yalnızca DİSK’e üye olduğumuz için işten çıkarıldık. Biz ekmeğimizin, aşımızın peşindeyiz. Bizim kimseyle bir derdimiz, sıkıntımız yok. 3 tane oğlum var, okuyorlar. Evime bakmak zorundayım. (Lüleburgaz/EVRENSEL)