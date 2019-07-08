Urfalıların acı biber telaşı başladı

Urfa’da her yıl temmuz ayında başlayarak, ekim ayına kadar devam eden pul biber yapım sezonu başladı. Kent merkezinde birçok aile kendi tarlalarında yetiştirdikleri biberleri çocuklarıyla birlikte evlerinin çatılarında pul bibere dönüştürmek için kolları sıvadı. Geçimini isot yapımıyla sağlayan ailelerse satın aldıkları tonlarca biberleri, Sırrın Mahallesi’ndeki boş arazilerde isota dönüştürerek, yurt içi ve yurt dışına satıyor. İsot yapımının başlamasıyla birlikte Sırrın Mahallesi’ndeki boş araziler ile birçok evin çatısı da kırmızı renge büründü.

Sezonun başlamasıyla birlikte kentte her evde tatlı bir telaş yaşandığını anlatan isot üreticilerinden İbrahim Bayır, “40 derecenin üzerindeki bu havada önce biberleri yıkıyor, ardından tohumlarından ayırıyoruz. Daha sonra kuruması için güneşe bırakıyoruz. Kuruduktan sonra biberleri koyu renkli çadırlarda terletiyoruz. Yine bunların bir kısmını ise biber salçası olarak işliyoruz. Hummalı bir çalışma sonunda biber, isota dönüşüyor” dedi. Bayır, isot yapımında çalışanların çuval başına 3 lira aldığını ve çalışma durumuna göre günlük 50-100 lira arasında kazanç sağladıklarını ifade etti.

“ÇOCUK İŞÇİLER”

Sırrın Mahallesi'nde kurulan isot tarlalarında yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar da günün büyük bölümünü aileleriyle birlikte çalışıyor. Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı Urfa’da gün boyu isot tarlasında güneş altında çalışan çocuk işçiler, torbalar dolusu acı isotları 3 liraya temizleyerek günlük 30-40 lira para kazanıyor.

Annesiyle birlikte isot temizleyen lise öğrencisi Muhammet Özkurt, “Benim kullandığım tabletim bozuldu ve hem onu tamir ettirmek hem de harçlığını çıkarmak için burada çalışıyorum. Günde elime 30-35 lira para geçiyor” dedi. (Urfa/DHA)

Urfa'da acı biber yapımında çalışan çocuk işçiler Fotoğraf: Ali Leylak - Ömer Şulul / DHA

Urfa'da acı biber yapım çalışması Fotoğraf: Ali Leylak - Ömer Şulul / DHA

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