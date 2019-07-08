Sağlık Bakanlığından ilaç sorularına cevap yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin vatandaşlardan veri ve bilgi kaçırmasını sistematik hale getirdiğini ifade ederek, “Toplatılan ilaçlardan, kızamık vakalarına, çocuklarına aşı yaptırmayanlara kadar halk sağılığını doğrudan ilgilendiren konularda veri tutmayan ve bu verileri açıklamayan yeni sistem sağlığı tehdit ediyor” dedi.

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi’nin, 2003-2018 yılları arasında Geri Çekme Yönetmeliği kapsamında toplatılan ilaç sayısına ilişkin bilgi edinme talebine Sağlık Bakanlığı tarafından, “ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz- neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler” denilerek cevap verilmedi. İlgezdi Sağlık Bakanlığının veri saklayarak halkın sağlını tehdit ettiğini ifade eden bir açıklama yaparak, “Hastaları ‘müşteri’, sağlık sektörünü ise ‘piyasa’ olarak algılayan bu model hasta güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye atmaktadır” diye açıkladı.

“CAN KAYIPLARININ SORUMLUSU YENİ SİSTEM”

CHP’li İlgezdi, Sağlık Bakanlığının halkın sorunlarına sırtını dönme gücünü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden aldığının açık olduğunu söyleyerek, “Yeni sistemden sonra Sağlık Bakanın yanıtlaması istemiyle 981 soru önergesi verildi. Bu önergelerden yalnızca 4’ü süresinde,76’sı ise süresi geçtikten sonra cevaplandı. 727 soruya ise cevap verilmedi. Sağlık Bakanlığı sorulan soruların yüzde 92’sine yanıt vermedi” diye açıkladı. Sağlık Bakanlığının bu tavrının 1 yılını geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Yasama erkini yok saydığını bütün çarpıklığı ile gözler önüne serdiğini kaydeden İlgezdi, "Bu yüzden yanlış ilaç kullanımı nedeniyle yaşanacak can kayıplarının sorumlusu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ısrar eden bütün siyasilerindir” dedi. (HABER MERKEZİ)