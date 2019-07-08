Almanya, ABD'nin 'Suriye'ye asker gönderme' talebini reddetti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in, Almanya'dan Suriye'ye asker göndermesini talep etmesi ülkede tepkiyle karşılandı. ABD’nin talebini değerlendiren Almanya, asker göndermeme kararı aldı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, hükümetin IŞİD ile mücadele koalisyonuna, Ürdün’de bulunan “Tornado“ gözetleme uçaklarıyla destek verdiğini, ayrıca asker göndermeye gerek duymadığını söyledi. Seibert bir soru üzerine hükümetin bölgeye kara gücü göndermemeye kararlı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz cuma günü Berlin’e gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, üst düzey görüşmelerde bulunarak, Almanya’dan Kuzey Suriye’ye IŞİD ile mücadele çerçevesinde asker göndermeyi talep etmişti. Gönderilecek askerilerin Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) eğitimine katılması da öngörülüyordu.

'SPD OLARAK BÖYLE BİR GÖREVİ REDDEDİYORUZ'

SPD Genel Başkanlığına vekalet eden 3 kişiden biri olan Thorsten Schaefer Gümbel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Böyle bir görev, SPD tarafından reddedilmiştir. Alman askerlerinin Suriye'de sahada görev alması bizimle olmayacak. Ayrıca koalisyon ortaklarının da bunu istemediklerini görüyorum” ifadelerini kullandı.

SOL PARTİ'DEN TEPKİ: DİĞER BİRLİKLERİN GÖREV SÜRESİ DE UZATILMAMALI

Sol Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise hükümeti, Suriye'deki faaliyetlerini genişletmemesi konusunda uyardıkları, Suriye'ye Alman askerlerinin gönderilmesini ise reddettikleri belirtildi.

Hükümetin bu teklifi açıkça reddetmesi ve duruş belirlemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, böyle bir askeri birlik göndermenin ‘uluslararası hukukun ihlali’ anlamına gelebileceği kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'ye asker göndermeyi tartışmak yerine, bölgede keşif uçuşları yapan Tornadolar ve diğer birliklerin görev süresinin uzatılmaması istendi.

ALMANYA'NIN KARARINDA 'TÜRKİYE HASSASİYETİ' TARTIŞMASI

Almanya’nın kararında Türkiye ile ilişkileri gözettiği tahmin ediliyor. Zira Almanya daha önce IŞİD ile mücadele kapsamında Kuzey Irak’ta Peşmergelere eğitim ve teçhizat vermeyi kabul etmişti. Başta Sol Parti olmak üzere, savaş karşıtları Almanya’nın Ortadoğu’ya asker göndermesine karşı çıkıyor. Yurtdışındaki askerlerin de ülkeye çağrılmasını talep ediyor.

Bölgede, Almanya'nın IŞİD karşıtı koalisyon çerçevesinde Tornado keşif ve tanker uçakları bulunuyor. Söz konusu birliğin görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. (Köln/EVRENSEL)