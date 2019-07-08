Bursa'da kent genelinde elektrik kesintisi

Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza dolayısıyla şehirde elektik kesildi. Arızanın giderildiği bölgelere yaklaşık 1 saat sonra enerji verilmeye başlandı.

TEİAŞ'a ait trafo merkezinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle Bursa kent genelinde elektrik kesildi. Tamir için bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı. Yapılan çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağı bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kesintinin, TEİAŞ'a ait Büyük Trafo Merkezi'nde meydana gelen büyük mekanik arıza nedeniyle gerçekleştiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından, kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlanılmış ve arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlanılmış olup, iki saat içerisinde de il genelinde elektrik verilmeye başlanılacaktır. "

ELEKTRİK ARIZASI RAYLI SİSTEMİ DURDURDU

Kesinti nedeniyle Bursaray’da da seferler durdu. Kesinti sırasında seyir halinde olan vagonlardaki yolcular sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması nedeniyle Bursaray güzergahında ulaşım otobüslerle sağlanıyor. (HABER MERKEZİ)