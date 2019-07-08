Evliliği boyunca şiddet gördüğünü beyan etmesine rağmen boşanamıyor

Volkan PEKAL

Adana

5 yıldır eşinden boşanmak için açtığı davanın peşinde olan Meryem Karalök, şiddet görmesine, tehditler almasına rağmen boşanamıyor. 3 yıl önce ret kararı veren Adana 7’nci Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin onarılamayacak şekilde sarsıldığını ispatlaması gerektiğini ifade ediyor. 5 yıldır hukuk mücadelesi veren Karalök, “Artık kurtulmak istiyorum” diye isyan ediyor.

“‘DELİL YOK’ DİYORLAR, DARP RAPORLARIM EN BÜYÜK DELİL”

Adana Adliyesi 1 No’lu ek hizmet binası önüne gelen Karalök, eşinin tehditlerinin devam ettiğini belirterek “Artık kurtulmak istiyorum. ‘Delil yok’ diyorlar. Elimdeki darp raporları ve uzaklaştırma kararları boşanmam için en büyük delil” diye tepki gösterdi.

Evliliği boyunca şiddet gördüğünü ve daha önce de şikayette bulunduktan sonra baskı ile evine geri dönmek zorunda kaldığını ifade eden Karalök, mahkemenin önceki şikayetinden vazgeçmesini gerekçe göstererek açtığı boşanma davasını reddetmesine tepki gösterdi. Elindeki mahkeme kararlarını gösteren Karalök, “Daha önce şikayetten vazgeçmemi gerekçe gösteriyorlar. ‘Delil yok’ diyorlar. Elimdeki darp raporları ve uzaklaştırma kararları boşanmam için en büyük delil” diye konuştu.

“AFFETMEDİM, TEHDİTLE DÖNMEK ZORUDA KALDIM”

Boşanmak istediğini dile getiren Karalök, “Ben onu affetmişim(!) Ben onu affetmedim. Tehditle döndüm eşimin yanına. Sürekli eşimden tehdit aldım. Çocuklarımı kaçırmakla tehdit etti beni. 5 yıldır koruma kararları, panik butonları kullandım” dedi.

“TÜM KADINLAR SESİMİ DUYSUN”

Evliliği boyunca eşinin şiddet uyguladığını dile getiren Karalök, “17 sene şiddet gördüm, sıcak su ile yakıldım, kolum kırıldı, kablo ile dövüldüm, 4,5 aylık çocuğum karnımda öldü. Mahkemede eşimin suratına çanta fırlattım diye bana 3 bin lira para cezası verildi. Bu kadını savunmak değil. Ben boşanmak istiyorum. Tüm kadınlar sesimi duysun” dedi.

5 YILDIR BOŞANMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

17 yıl evli kaldığı ve sistematik şiddet gördüğü eşinden boşanmak için 5 yıldır mücadele veren Meryem Karalök, son boşanma davasını 5 yıl önce açtı. Boşanma talebi geçtiğimiz yıl Adana 7’nci Aile Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme kararında davacının evlilik birliğinin onarılamayacak şekilde temelinden sarsıldığını, dalının bir kusurunu ispat edemediği gerekçeleri ile davanın reddedildi yazılı. Son olarak Yargıtay da verilen kararın usule ve kanuna uygun olduğuna karar verdi.