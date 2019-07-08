Tarihi sular altında bırakacak Cizre Barajı ve HES'e alan verilmedi

HDP'li Cizre Belediyesi, tarihi ve birçok yerleşim yerini sular altında bırakacak olan "Cizre Barajı" ve "HES Üretim Tesisi" için kendisinden imar planı yetkisi istenilen mücavir alanları için olur vermedi.

Şırnak ve ilçelerinde bulunan vadiler üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yaklaşık 10 yıl önce yapımına başlanan baraj ve hidroelektrik santrali (HES) barajların birçoğu bitirildi. Bugüne kadar çok sayıda ormanlık alanın yok olmasına ve ekolojide büyük bir tahribata neden olan kimi baraj ve HES'lerin yapılması için de girişimler devam ediyor.

BELEDİYE "TALEBİ" UYGUN GÖRMEDİ

Söz konusu girişimlerden birisi de bir kısım alanı HDP yönetiminde olan Cizre Belediyesinin mücavir sınırları içerisinde kalan "Cizre Barajı" ve "HES Üretim Tesisi" için yapılıyor. CB Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan baraj ve HES için bir süre önce Şırnak İl Özel İdaresine bağlı İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü üzerinden belediyeye yazı gönderildi. Yazıda, belediyenin mücavir alan sınırında kalan alanın imar planı ve haritaların oluşturulması yetkisi istendi.

Ancak, belediye talebi uygun görmedi. Belediye, 5 yıllık strateji planlarının herhangi bir aksaklığa neden oluşmaması için mücavir alan sınırları içerisinde kalan alanın imar planı ve haritaların oluşturulması yetkisinin verilmesinin uygun olmayacağını belirtti.

TARİH SULAR ALTINDA KALACAK

Söz konusu baraj ve HES'in yapılması durumunda, Cizre-Şırnak kara yolunun 7’nci kilometresinde bulunan Kasrik Beldesi'nin bir bölümüyle Cudi ile Gabar dağlarının birleştiği hat olan Kasrik Boğazı da sular altında kalacak. Ayrıca, Güçlükonak ve Cizre ilçeleri arasında bulunan birçok tarihi yapı ve köyün de sular altında kalacağı ifade ediliyor. (Şırnak/MA)