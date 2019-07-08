İsveç’te soykırım müzesi açılacak

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te, soykırım kurbanları için müze açılması tartışmaları bir süredir kamuoyunun gündeminde. Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Çevre Partisi Yeşiller’in kurduğu koalisyon hükümeti, bu yılın ocak ayında parlamentoya sunduğu çalışma programında bir müze kurulacağını belirtmişti.

Hükümetin resmi internet sitesinde cuma günü yayınlanan açıklamada, 75 yıl önce Nazi Almanyası'nın en büyük toplama kampı Auschwitz’in özgürleştirildiği hatırlatılarak ”Avrupa modern toplumunun tarihinde soykırımda öldürülen tüm insanlar hatırlanmalı” denildi.

Uluslararası Yahudi Soykırımını Anma Günü 27 Ocak’ta soykırıma tanıklık edenlerin sayısının daha da azalacağına dikkat çekildikten sonra Nazizmin gerçekleştirdiği soykırımdan kurtulanların tanıklıklarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Tüm bunlardan dolayı soykırım kurbanları için bir müze açılması için bir uzmana görev verilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu uzman, müzenin açılacağı ili ve hangi kurumların müzeyle birlikte çalışma yürüteceklerini belirleyecek. Hazırlıyacağı raporu en geç 31 Mart 2020’ye kadar hükümete sunacak. Hükümet müze için 100 milyon kron kaynak ayırdı.

Başbakan Stefan Löfven, ”Soykırım tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir şey. İsveç’e gelenler tanıklıklarını anlattı ve anlatmaya devam ediyor ama bir gün anlatacak kimse kalmayacak. Tanıklık yapanların anlatımlarının yaygınlaşmasınını oldukça önemli buluyorum” dedi.

Löfven, Nazizmin yok edilemediğini ve açılacak müzenin Nazi ideolojinin nelere yol açabileceğini kanıt ve tanıklarla hatırlatacağını söyledi.

Günümüzde Nazizmin çok yaygın olamamakla birlikte Almanya’daki 1920 ve 30’lu yıllarda kısa süre içinde yaygınlaştığını hatırlatan Löfven, ”Bunu ciddiye almak zorundayız” dedi.

Soykırımının bir halk gurubunu ortadan kaldırmak için gerçekleştirildiğini söyleyen Löfven, ”Buna benzer soykırımlar var ama bu eşi benzeri rastlanmamış bir şey” şeklinde konuştu.

İsveç Hükümeti, önümüzdeki yılın ekim ayında da Malmö kentinde “Soykırım ve Anti-Semitizme karşı mücadele” temalı bir konferans düzenleyecek.

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