ODTÜ KYK yurdu inşaatı nöbetine polis saldırısı! Ağaç kesimine başlandı

ODTÜ'de KYK yurdu yapılması planlanan Kavaklık alanında öğrencilerin direnişi 55. günündeyken üniversiteye polis sokuldu. Sabah başlayan abluka öğle saatlerinde polis saldırısına dönüştü. Öğrencilere biber gazıyla saldırılırken ağaç kesimine başlandığı aktarıldı. Öte yandan ruhsatsız inşaatı mühürlemeye gelen Çankaya Belediyesi teslim araçları içeri alınmadı. Barışcan Altınok adlı öğrencinin gözaltına alındığı iletildi.

VEKİLLER VE AKADEMİSYENLER ALANA ALINMADI

Fotoğraflar: ODTÜ öğrencileri

ODTÜ'de öğrencilerin 55 gündür KYK yurdu yapılmaması için çadır kurarak direndiği Kavaklık alanın etrafı, sabah saatlerinde üniversiteye sokulan polis tarafından barikatla çevrelenip ablukaya alındı. Polis, vekillerin ve akademisyenlerin öğrencilerin çadırlarının bulunduğu alana girmesini engelledi. Öğrencilerin de çadırların olduğu alandan çıkması istendi.

POLİS KAMPÜS GİRİŞİNDE ÇANTA ARAMASI VE KİMLİK KONTROLÜ YAPTI

Fotoğraflar: ODTÜ öğrencileri

Barikatlar kurulduktan sonra, yapılması planlanan ağaç kesim işlemleri için alanın etrafına kamyonlar getirildi. En az 6 yıldır ilk kez kampüs giriş kapılarında polis çanta araması ve kimlik kontrolü yaptı.

MESLEK ODASI VE SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNDEN TEPKİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sosyal medya hesabından paylaşımda “Polis Odtü kavaklığa girmiş durumda Odtüye acil destek....” çağrısı yaptı.

HDP Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni de "ODTÜ Kavaklık alanı polis tarafından ablukaya alındı" ve "ODTÜ'de polis işgali" mesajlarını paylaştı.

BİBER GAZLI SALDIRIDA 1 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Polis vekillerin ve akademisyenlerin tüm çabalarına ve görüşmelerine rağmen öğle saatlerinde biber gazlı saldırıya başladı. Saldırı sırasında biber gazından etkilenenler hastaneye başvurdu. Polisin Barışcan Altınok isimli bir öğrenciyi gözaltına aldığı iletildi.

RUHSATSIZ YURT İNŞAATINI MÜÜHÜRLEMEYE GELEN BELEDİYE EKİPLERİ İÇERİ ALINMADI

Öte yandan ruhsatsız KYK yurdu inşaatını mühürlemek için üniversiteye gelen Çankaya Belediyesi teslim araçları kampüse alınmadı.

MİMARLAR ODASI, REKTÖR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ ile KYK arasında yapılan yurt protokolünü yargıya taşımış ve yurt inşaatının ruhsatsız olduğunu ifade ederek rektör hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Fotoğraflar: ODTÜ öğrencileri

Fotoğraflar: ODTÜ öğrencileri

(HABER MERKEZİ)

Mimarlar Odası, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında suç duyurusunda bulundu

"ODTÜ Kavaklık'ta nöbet tutan öğrencilere müdahale olacak" iddiası

Mimarlar Odası ODTÜ’deki "ruhsatsız" yurt inşaatına karşı suç duyurusu