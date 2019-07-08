ODTÜ Kavaklık'taki KYK yurdu inşaatı nöbetine polis ablukası

ODTÜ'de KYK yurdu yapılması planlanan Kavaklık alanında öğrencilerin direnişi 55. günündeyken üniversiteye polis sokuldu.

Alanın etrafını barikatla kapatan polis, vekillerin ve akademisyenlerin içeri girmesini engelledi. Bölge ablukaya alınırken öğrencilerin çadırların olduğu alandan çıkması istendi.

Öte yandan barikatlar kurulduktan sonra, yapılması planlanan ağaç kesim işlemleri için alanın etrafına kamyonlar getirildi.

Kampüs girişinde polisin çanta araması ve kimlik kontrolü yaptığı ve saldırı hazırlığı içinde olduğu aktarıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sosyal medya hesabından paylaşımda “Polis Odtü kavaklığa girmiş durumda Odtüye acil destek....” çağrısı yaptı.

HDP Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni de "ODTÜ Kavaklık alanı polis tarafından ablukaya alındı" ve "ODTÜ'de polis işgali" mesajlarını paylaştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ ile KYK arasında yapılan yurt protokolünü yargıya taşımış ve yurt inşaatının ruhsatsız olduğunu ifade ederek rektör hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)

Mimarlar Odası, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında suç duyurusunda bulundu

"ODTÜ Kavaklık'ta nöbet tutan öğrencilere müdahale olacak" iddiası

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