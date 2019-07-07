07 Temmuz 2019 19:57

Vanlı sanayi esnafı: Çalışanlarımızın maaşını bile artık ödeyemiyoruz

Ekonomik krizin kendilerini iflasın eşiğine getirdiğini belirten oto sanayi sitesi esnafı, artık çalışanlarının ücretlerini bile ödeyemediklerini söyledi.

Vanlı sanayi esnafı: Çalışanlarımızın maaşını bile artık ödeyemiyoruz

Fotoğraf: MA

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    Ekonomik kriz ve her gün yapılan zamlarla birçok sektörde adeta bir çöküş yaşanıyor. Bu sektörlerin başında ise oto sanayi sektörü geliyor. Van sanayi sitesinde esnaflık yapan yurttaşlar, yaşanan krizden dolayı personellerinin aylıklarını bile ödeyemediklerini söyleyerek iflasın eşiğine geldiklerini belirtiyor.

    "BÖYLE DEVAM EDERSE KAPIYA KİLİT VURACAĞIZ"

    Van sanayi sitesinde 1987 yılından bu yana otomobil tamiri yapan Turan Ersevinç, günden güne geçim sıkıntısının daha da ağırlaştığını söyledi. İşlerinin iyi olmadığını ve oto tamir malzemesi dahi alamadıklarını belirten Ersevinç, "İki yıl önce araç yağını 150 TL’ye alıyordum ve araç yağı değiştirdiğimde 30 TL civarında bir kazancım oluyordu. Fakat şimdi aynı yağı 250 TL’ye alıyorum ama kazancım 10 TL’ye düşüyor. Durum böyle olunca yanımda çalışanların sigortasını, yemeğini, haftalık ya da aylığını bile ödeyemiyorum. Benzine, mazota her şeye zam geldi. Bu nereye kadar devam edecek? Sınır kapıları kapatıldığı için ticaret yapılmıyor. İnsanlar çalışmadığı zaman araçlarına da bakım yapmıyor. Hal böyle olunca biz de iş yapamaz oluyoruz. Böyle devam ederse dükkanlarımızın kapısına kilit vuracağız.  Devletin artık bizim için bir çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

    "SINIR KAPILARININ AÇILMASINI İSTİYORUZ"

    Esnaflardan Kazım Ege de sanayide motor tamiri, periyodik bakımlar ve oto ile ilgili her türlü işi yaptıklarını ancak son yıllarda büyük sıkıntı çektiklerini dile getirdi. Ege, “Daha önce işlerimiz iyiydi. Ama şimdi işin olduğunu söylemek mümkün değil. Hiçbir beklentimiz kalmadı. Daha önce Özalp, Başkale, Yüksekova sınır kapıları açıktı, ticaret yapılıyordu, araçlar buraya gelip bakım yaptırıyordu. Fakat şimdi sınır kapıları kapalı olduğu için sıkıntı çekiyoruz. Yapılan zamlar ve yaşanan ekonomik kriz hem bizi hem de müşterilerimizi mağdur ediyor” diye belirtti.

    "BAZEN SİFTAH AÇMADAN GİDİYORUZ"

    Yaklaşık 30 yıldır sanayi sitesinde diş tornası, balata işi yapan Ali Polater de, çok sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade etti. Daha önce bir balatayı 200 TL’ye aldığını ve 220 ila 230 TL arası sattığının bilgisini veren Polater, şimdi ise balatayı 280 TL’ye aldığını ancak 300 TL’ye bile satamadığını vurguladı. Polater, “İçinde bulunduğumuz durum itibariyle kiramızı dahi ödeyemiyoruz. Fiyatları geri çekmeye kalktığımızda zararımıza oluyor. Zaten işlerimiz yok. Günlük 40 ila 80 TL arası iş yapıyoruz. O da günlük masrafımızı çıkarmıyor. Bazen siftah açmadan dükkanımızı kapatıp eve gidiyoruz” dedi.

    "KALICI BİR ÇÖZÜM BULUNSUN"

    Van sanayi sitesinde oto tamir, bakımını yaptığını belirten Servet Beyazıt da, artık çalışamaz duruma geldiklerini,  krizden dolayı durumun daha da kötüye gittiğini dile getirenlerden. Beyazıt, şöyle devam etti: “İş yerimde üç kişi çalıştırıyorum ama aylıklarını bile veremiyorum. Veresiyeyle iş yaptığımızda da paramızı alamıyoruz. Eskiden sanayi araçlarla doluyken şimdi bomboş. Eskiden araç yağında iyi para kazanırdık şimdi o da tükendi. Her şeye yüzde yüz zam geldi. İşlerimizin eskisi gibi olabilmesi için sınır ticareti şart. Sınır açık olduğu için kente çok araç geliyordu ve biz iyi iş yapıyorduk. Bizim talebimiz sınır kapısının açılması ve bu krizin bitirilmesi için kalıcı çözümlerin geliştirilmesidir.” (Van/MA)

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