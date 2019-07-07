Türkan Elçi ve Hîvron "Jaro"yu anlattı

Türkan Elçi’nin Diyarbakır’da Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015 tarihinde katledilen eşi Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için kaleme aldığı “Jaro” isimli şiir, sanatçı Hîvron tarafından seslendirildi. KOM Müzik’ten çıkan eserin kendisi kadar, animasyon olarak hazırlanan klibi de büyük beğeni toplandı.

Eşi için Kürtçe şiir kaleme alan Türkan Elçi ile bu şiiri besteyip seslendiren Hîvron Mezopotamya Ajansına konuştu.

ELÇİ: HÎVRON'UN İYİ BESTE YAPACAĞINA İNANIYORDUM

Şiiri yazdığında besteleneceğini hiç aklından geçirmediğini dile getiren Türkan Elçi, edebiyat öğretmeni olması dolayısıyla edebiyatla sürekli bir meşguliyeti olduğunu ama yazdıklarının tümünün Türkçe olduğunu ifade etti. İlk kez Kürtçe şiir yazdığını söyleyen Elçi, “Çünkü çevremde çok iyi Kürtçe bilen yok denecek kadar az. Yazdığım şiiri anlayabilmek için Kürtçe bilmenin yanında ayrıca Botan'da konuşulan Kürtçeyi bilmeyi gerektiriyordu” diye belirtti.

Elçi, buna rağmen yazdığı bu şiir için Kürtçe bilen yakın çevresinden destek aldığını paylaştı.

Şiirinde Botan’a ait, başka yerde kullanılmayan sözcüklerin mevcut olduğuna dikkat çeken Elçi, şiirin bestelenme sürecinin ise arkadaşı Neşet Girasun’un şiiri Hîvron’a göndermesiyle başladığını belirtti. Elçi, “Benim aklımda öyle bir fikir yoktu. Hivron’a göndereceğini söyleyince ben de memnuniyetle karşıladım. Çünkü Hîvron’un yaptığı müziği beğeniyle dinliyor, iyi bir beste yapacağına inanıyordum” dedi.

"SENARYOYU YAZMAYI DÜŞÜNDÜM FAKAT YAZAMADIM"

İşin en zor yanı çekilen animasyon klibi izlemesi olmuş. Elçi, bunun nedenini ise şu sözlerle dile getirdi:

“Klipte geçen görüntüler içimi acıttı. Her şeyin somutlaşmış halini görselde görmek ayrı bir duygu. Klip için de senaryoyu yazmayı düşündüm fakat yazamadım. Onu da öykücü arkadaşım Mustafa Orman yazdı. Daha sonra Emin Teymur da klibe katkı sağladı. Anlayacağınız kolektif bir ürün çalışması yaptık diyebiliriz. Benim için elbette ki anlamlı. Çalışmalara başlarken sonucunda üzüntümü arttıracağına ihtimal vermemiştim. Fakat her şeye rağmen kaliteli bir müzik yaparak müziğimize katkı sağladığımızı düşününce de mutlu hissediyorum kendimi."

HÎVRON: TAHİR ELÇİ ÜLKEMİZİN BİR MEM'İDİR

Türkan Elçi’nin kaleme aldığı şiiri ilk okuduğunda yoğun bir duygu yaşadığını belirten Sanatçı Hîvron ise “Bana göre Tahir Elçi de ülkemizin bir Mem’idir. Toplumun yetiştirdiği çok cesur ve bilge kahramanlardan biridir. Toplumunun tarihine iz bırakan ve asla hafızalardan silinemeyecek, kuşaktan kuşağa aktarılacak bir Mem olarak kalacaktır. Tahir Elçi kendi halkı için değerli emekler ortaya koyan ve bu uğurda bedel ödemekten kaçınmamış kahraman bir bilge insandır. Sanat ile uğraşan insanlar, böylesi toplumsal kahramanlıklara kayıtsız kalamazlar. Ben de bu toplumun içinden gelen bir birey olarak görevimi yerine getirmek istedim. Onun şahsında benzer kaderi yaşayan bütün kahramanların hikayesini sanatımla ifade etmekten memnuniyet duyarım. Bu benim için halkıma karşı bir sorumluluğumdur” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)