07 Temmuz 2019 17:17

İran artık nükleer anlaşmaya uymayacağnı açıkladı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşmada taahhüt ettikleri zenginleştirme oranı ve miktarına uymayacaklarnı ilan etti.

İran artık nükleer anlaşmaya uymayacağnı açıkladı

Görsel: Pixabay

    • Paylaş

    İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, “(Nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz” açıklaması yaptı. Cumartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la bir telefon görüşmesi yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise, “Yaptırımların durdurulması yeni bir başlangıç olabilir” dedi.

    "İKİNCİ ADIMI DEVREYE SOKTUK"

    Başkent Tahran’daki cumhurbaşkanlığı binasındaki basın toplantısında konuşan Arakçi, nükleer anlaşmada ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren “İkinci Adım” uygulamalarını devreye soktuklarını ifade etti.

    Abbas Arakçi, “Bugün ilk 60 günün sonuna geldik. İsteklerimiz yerine getirilmediği için ikinci adımı uygulamaya koyuyoruz. İkinci adımda taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Bundan böyle bazı taahhütleri yerine getirmemelerinin “nükleer anlaşmayı ortadan kaldırmak değil korumak için” olduğunu söyleyen Arakçi, “Nükleer anlaşmadan ayrılmamız da mümkün. (Yeni) 60 günlük süre taraflara istifade edebilecekleri fırsatlar tanımaktadır. 3’üncü Adımı da değerlendiriyoruz. 60 gün sonra üçüncü adımımızı da açıklayacağız.” dedi.

    "NÜKLEER İHTİYAÇ NEYSE O YAPILACAKTIR"

    Tahran yönetiminin ikinci adımdaki 60 gün içerisinde nükleer faaliyetlerde neler yapacağıyla ilgili soru üzerine Arakçi, “İran Atom Enerjisi Kurumunun ihtiyacı neyse o yapılacaktır. Zenginleştirilmiş uranyum miktarı 300 kilogramın da üzerine çıkartılabilir veya zenginleştirme oranı 3,67’yi de geçebilir” diye konuştu.

    ABD yaptırımlarının aşılması ve Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX’in ülkesinin beklentilerini karşılayıp karşılamadığı sorusuna ise Bakan Yardımcısı Arakçi, “Avrupalılar INSTEX’ten beklentilerimizi yerine getirmiş olsalardı bugün 2’nci Adım’ı uygulamaya koymazdık, atmazdık. INSTEX temel girişim olarak iyi sayılır ancak bunun işlevi için uzun bir yol söz konusu. Petrol satışı veya kredi uygulaması olmaması durumunda bir getirisi olmayacaktır“ dedi.

    "DİPLOMATİK YOLLAR KAPANMADI"

    Bu süreçte Avrupa, Rusya ve Çin’in çözüm yolları bulma noktasında çaba gösterdiğine şahit olduklarını dile getiren Arakçi, diplomatik yolların kapanmadığını, konuyla ilgili uzman ve siyasetçilerin temaslarının devam ettiğini ancak çabaların netice vermeye yönelik olması gerektiğini belirtti.

    İran’ın özellikle petrol ihracatı konusundaki isteklerinin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Arakçi, Cebelitarık Boğazı’nda İngilizler tarafından durdurulan İran tankerinin iddia edildiği gibi Suriye’ye petrol taşımadığını, konuyla ilgili İngiltere ve İspanya’yla temasların sürdüğünü kaydetti. 

    "YAPTIRIMLAR KALKARSA YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLABİLİR"

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Tüm yaptırımların durdurulması İran ile P5+1 (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) arasında yeni bir hareketin başlangıcı olabilir” dediği belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesine başından beri karşı olduklarını söyleyerek, “Avrupa Birliği, nükleer anlaşmanın korunmasını istiyor ve bunun için çaba gösteriyor. Avrupa’nın, ABD yaptırımlarını etkisiz kılmak için ortaya koyduğu çabaların yetersiz olduğunu kabul ediyorum ancak bunu telafi etmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

    RUSYA: NÜKLEER ANLAŞMAYI SADECE ABD KURTARABİLİR

    RUS parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi’nin uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Konstantin Kosaçev, İran’la nükleer anlaşmayı kurtarabilecek olanın ABD olduğunu söyledi.

    Kosaçev, “Nükleer anlaşmayı başta yerle bir eden Amerikalılardı, sonra da Avrupalılar kendi paylarına düşen sorumlulukları yerine getirmekte hayli gecikti” dedi. Bu nedenle 6 ülkenin İran ile imzaladığı nükleer anlaşmayı kurtarmak için adım atması gereken tarafın da ABD olduğunu belirten Kosaçev, “Top Amerikan tarafının sahasında, sadece o anlaşmayı kurtarabilir” vurgusunu yaptı.

    NE OLMUŞTU?

    İRAN, P5+1 ülkeleri ile (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) imzaladığı “nükleer anlaşma” ile nükleer faaliyetlerini sınırlamayı kabul etmişti. Ancak ABD yönetimi Mayıs 2018’de anlaşmadan çekildiğini açıklayarak İran’a ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı ve başta Avrupa şirketleri olmak üzere yabancı şirketler, yaptırımlarla karşılaşmamak için İran’la ilişkilerine son verdi ya da sınırladı. Avrupa Birliği’ni bu süreçte yeterli tepki vermemekle suçlayan İran yönetimi ise anlaşmanın taraflarına süre vererek, bu süre dolduktan sonra anlaşmadaki kimi taahhütlerini geri çekeceğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

    İran nükleer anlaşmadan kısmen çekildi

    İran nükleer anlaşmadan kısmen çekildi

    İran uranyum stok sınırını aştı

    İran uranyum stok sınırını aştı

    ÖNCEKİ HABER

    İZENERJİ'de TİS sürecinde son kararı işçi verecek
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Kadın üniversitesi’ girişimi tamamen ideolojik bir hamledir

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İçerideki İdlib; Reyhanlı!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Memleketsel anksiyete: Bu pazar yazmasam ne olur?

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Mehmet Can’ın can yakan öyküsü

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Umut edepsizlerde

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Cinselliği yaşamak

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Yakamadıkları

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    "Burası Türkiye" meselesi (1)

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Katliamlar ve saklı hayatlar üzerine
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Cezayir’de muhalefet partileri diyalog şartlarını açıkladı
    Cezayir’de muhalefet partileri diyalog şartlarını açıkladı

    Cezayir’de muhalefet, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih’in başlattığı diyalog girişimine katılmak için çeşitli şartlar açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    SETA hazırladığı rapor ile gazetecileri fişledi
    SETA hazırladığı rapor ile gazetecileri fişledi

    SETA, uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerle muhalif yayın yapan medya üzerinden algı operasyonu başlattı. Rapora sosyal medyada tepki yağdı.

    İZENERJİ'de TİS sürecinde son kararı işçi verecek
    İZENERJİ'de TİS sürecinde son kararı işçi verecek

    5080 İZENERJİ işçisini ilgilendiren toplu sözleşme için Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Genel-İş arasında görüşme yapıldı.

    İran artık nükleer anlaşmaya uymayacağnı açıkladı
    İran artık nükleer anlaşmaya uymayacağnı açıkladı

    İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşmada taahhüt ettikleri zenginleştirme oranı ve miktarına uymayacaklarnı ilan etti.

    GÜNCELLENDİ
    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Uysal atandı
    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Uysal atandı

    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı. CHP, karara tepki gösterdi.

    Sözleşmesi feshedilen aile hekimi: Ceza puanı mobbinge dönüştü
    Sözleşmesi feshedilen aile hekimi: Ceza puanı mobbinge dönüştü

    Ceza puanları gerekçe gösterilerek sözleşmesi feshedilen Dr. Kasım Kanan, aile hekimliğinde ceza puanının mobbinge varan bir sisteme dönüştüğünü söyledi.

    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan belediyede imam nikahı kıydırdı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan belediyede imam nikahı kıydırdı

    AKP'li belediyede dini nikah kıyılmaya başlandı. Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan, dini ve resmi nikahın birlikte kıyıldığı görüntüleri paylaştı.

    Yunanistan'da halk yeni hükümeti belirlemek için sandık başında
    Yunanistan'da halk yeni hükümeti belirlemek için sandık başında

    İlk kez yaz aylarında, aşırı sıcaklarda yapılan seçimlere katılım oranının düşük kalmasından endişe ediliyor.

    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
    Türkan Elçi ve Hîvron "Jaro"yu anlattı
    Türkan Elçi ve Hîvron "Jaro"yu anlattı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) Brezilya-Peru finali bu gece
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) Brezilya-Peru finali bu gece
    Özgün imgeler ‘Düet’i
    Özgün imgeler ‘Düet’i
    Babil, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi
    Babil, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi
    Erdoğan’dan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya açıklaması: Faizleri düşürmedi
    Erdoğan’dan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya açıklaması: Faizleri düşürmedi

    Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın neden görevden alındığını açıkladı: “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. Gerekeni yapmadı.”

    Fransa'da sarı yelekliler 34. haftada da sokaklardaydı
    Fransa'da sarı yelekliler 34. haftada da sokaklardaydı

    Fransa'da Macron yönetiminin politikalarını protesto eden sarı yelekliler eylemlerinin 34. haftasında da sokaklara çıktı.

    Yerlikaya'nın 51 günlük vekalet döneminde İBB, borcuna borç katmış
    Yerlikaya'nın 51 günlük vekalet döneminde İBB, borcuna borç katmış

    İstanbul Büyükşehir Belediyesine 51 gün vekâlet eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya döneminde belediye, 3 milyar 300 milyon daha borçlanmış.

    Kriz var para yok; mesai var izin yok: İşçi kadınlara yaz tatili hayal
    Kriz var para yok; mesai var izin yok: İşçi kadınlara yaz tatili hayal

    Yoğun geçen kışın ardından tatil yapmak herkesin hakkı. Ancak kriz fırsatçılığıyla kadın işçilerin izin hakkı gasbediliyor.

    Avrupa’da piyonlar yerini buluyor
    Avrupa’da piyonlar yerini buluyor

    AB’nin motor gücü olan iki ülke arasında çelişkiler arttı. Merkel’in adayına Macron karşı çıkarken, Fransız cumhurbaşkanının ayak oyunlarına da Alman başbakan açıktan tepki gösterdi.

    1- Taşralı burjuvanın ayrıcalıklı gösterişliliğindeki hak edilmemiş büyüklüğü
    1- Taşralı burjuvanın ayrıcalıklı gösterişliliğindeki hak edilmemiş büyüklüğü

    Küçük kasaba, büyük sanayi şehri Aliağa'da para sahiplerinin gösterişi ve yoksulların sefaleti | Rüstem Karasu Evrensel Pazar için yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    SETA’dan gazetecileri ekmeğiyle tehdit eden bir rapor
    SETA’dan gazetecileri ekmeğiyle tehdit eden bir rapor

    Fatih Polat, SETA’nın gazetecileri ve hükümete muhalif yayın yapan medya kuruluşlarını fişleyen raporunu yazdı.

    Urfa Barosu: 15 yaşındaki çocuk 10 gündür gözaltında
    Urfa Barosu: 15 yaşındaki çocuk 10 gündür gözaltında

    Urfa Barosu, 15 yaşındaki Nazlıcan Zilan Ablay isimli çocuğun 10 gündür gözaltında tutulduğunu duyurdu.

    Tunus açıklarında 13 mültecinin cesedi bulundu
    Tunus açıklarında 13 mültecinin cesedi bulundu

    Tunus’un güney sahili açıklarında 13 mültecinin cesedi bulundu.

    Almanya'da mültecilere destek yürüyüşü düzenlendi: Sınırları açın
    Almanya'da mültecilere destek yürüyüşü düzenlendi: Sınırları açın

    Avrupa'ya gelmek isteyen mültecilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla Almanya’da yürüyüşler düzenlendi.

    Özel üniversite yöneticisi Bilal Erdoğan: Eğitimin ticaretine saygı duymuyorum
    Özel üniversite yöneticisi Bilal Erdoğan: Eğitimin ticaretine saygı duymuyorum

    İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, eğitimin ticaretine saygı duymadığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’li Mehmet Tüm’e “Deniz Gezmiş’i övmek”ten ceza istemi
    CHP’li Mehmet Tüm’e “Deniz Gezmiş’i övmek”ten ceza istemi

    Eski CHP Milletvekili Mehmet Tüm hakkında Deniz Gezmiş’i övdüğü konuşma gerekçe gösterilerek dava açıldı. Tüm, "Bu dava benim onurumdur" dedi.

    Erdoğan ve Putin telefonla Libya’da süren iç çatışmaları görüştü
    Erdoğan ve Putin telefonla Libya’da süren iç çatışmaları görüştü

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi yaparak Libya'da yaşanan çatışmaları değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    California 3 gün içinde 2. depremle sarsıldı
    California 3 gün içinde 2. depremle sarsıldı

    ABD'nin California eyaleti, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9'luk depremle 2. kez sallandı.

    KESK toplusözleşme sürecine ilişkin mücadele hattı belirleyecek
    KESK toplusözleşme sürecine ilişkin mücadele hattı belirleyecek

    Toplusözleşme süreci öncesi Danışma Meclisi’ni toplayan KESK, mücadele hattını belirleyecek.

    GÜNCELLENDİ
    Cumartesi Anneleri: Beyaz Torosların yerini siyah Transporter'lar aldı
    Cumartesi Anneleri: Beyaz Torosların yerini siyah Transporter'lar aldı

    Cumartesi Anneleri 745'inci buluşmada, kaçırılan Gökhan Türkmen, Yasin Ogan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz ve Salih Zeybek’in akıbetini sordu.