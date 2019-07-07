İZENERJİ'de TİS sürecinde son kararı işçi verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketi ile işyerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasındaki yedinci dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) arabulucu sürecinin sona ermesi üzerine sendika yönetimi ve belediye arasında görüşmeler yapıldı.

5 bin 80 İZENERJİ işçisini ilgilendiren TİS görüşmelerinde arabulucu süresi sona ermesi üzerine sendika yöneticiler ve İzmir Büyülşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında görüşme gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi heyetinden Başkan Tunç Soyer, Başkan Vekili Mustafa Özuzlu, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe görüşmede yer alıken, katılırken, sendikadan doğru ise, Genel Merkez Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Şube Başkanı Arif Yıldız ve yönetici Ercan Gül, Eren Bilgen, Zeynep Irgat, Kadri Kavut katıldı.

Yapılan görüşmede daha önce anlaşma sağlanamayan taban ücret fiyatları konuşuldu. Belediye görüşme sonucu, A grubuna 104, B grubuna 106, C grubuna 108 ve D grubuna 111 lira teklif sundu. Ayrıca KHK ile geçiş yapan 800 işçi için aylık 417 lira market fişi yardımı konuşuldu. Soyer ise meclis kararı ile KHK'lilere yardım fişi verebileceğini dile getirdi.

Kouyla ilgili görüştüğümüz Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, "Pazartesi günü temsilciler kurulu toplantısı yapacağız. Toplantıdan çıkan karar sonrası nasıl bir yol izleyeceğimizi belirleyip alanlara döneceğiz. Alanda da işçi arkadaşlarla tartışıp onların kararları doğruntusunda sonuca bağlayacağız" dedi. (İzmir/EVRENSEL)