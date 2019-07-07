DAY-MER 30. Kültür ve Sanat Festivali bugün Park Şenliği ile sona erecek

Londra’da Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi’nin (DAY-MER) 1989 yılından bu yana düzenlediği kültür ve sanat festivalinin 30’uncusu bugün Kuzey Londra’daki Clissold Park’ta yapılacak görkemli Park Şenliği ile sona erdirecek.

12 Haziran’da başlayan ve toplam 8 etkinlikten oluşan festivalde tiyatro, panel, söyleşi, konser, resim ve fotoğraf sergileri ve şenlikler düzenlendi. Bugün Clissold Park’ta yapılacak büyük şenliğe ise binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Türkiye’den Moğollar ve Selda Bağcan’ın sahne alacağı festivalin Park Şenliği’ne İngiltere’den de müzik gruplarının yanı sıra çok sayıda politikacı, yazar, gazeteci, sendikacı ve kampanya grubu katılacak.

Kuzey Londra’nın en uzun ve Londra’nın da Nottinghill Karnavalı’ndan sonra en uzun festivali olan DAY-MER Kültür ve Sanat Festivali, ırkçılığa, kesintilere, savaşlara ve her tür ayırımcı ve saldırgan politikalara karşı duruşuyla biliniyor.

Bu yüzden çok sayıda sendikanın desteklediği festivalde, sendikalar başta olmak üzere, çok sayıda mücadeleci kurum ve kampanya grubu şenlikte yer alacak. Festivale 10 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. (Londra/EVRENSEL)