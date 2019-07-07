Trafik magandaları, hamile kadının da bulunduğu araca saldırdı

İstanbul Pendik’te D-100 karayolunda trafik magandaları, içinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldırdı. Saldırganlardan birinin ünlü baklavacı Hasan Sel, yanındaki kişinin ise Hüseyin Sel olduğu ortaya çıktı.

Emniyet şeridinde yol verme tartışması üzerine iki saldırgan kendilerine yol vermeyen çiftin önünü araçlarıyla kesti. NTV’nin haberine göre, sürücüyü araçtan indirmek isteyen iki saldırgan aracın şoför kapısını açamayınca önce aracın aynasını kırdı, ardından aracın kaputuna çıkıp tekmeleyerek büyük zarar verdi.

Hamile kadının "polisi arıyorum" uyarılarına aldırış etmeyen saldırganlar daha sonra gözden kayboldu.

Saldırıya uğrayan çift, NTV WhatsApp hattına ulaşan o görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

Olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

GÜRSEL TEKİN'DEN TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Şehir magandaları hamile bir kadının bulunduğu araca yol ortasında saldırıyor. Şehir dağ başı değildir. Eşkiyalık hüküm süremez. Şehir hukukun, adabın olduğu yerdir. Bunları yeniden kazanacağız. Bu barbarlığa en ağır cezanın verilmesinin takipçisi olacağız."

MAGANDALARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

O magandalardan birinin ünlü baklavacı Hasan Sel, yanındaki kişinin ise Hüseyin Sel olduğu ortaya çıktı. Hasan Sel’in milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerinin sahibi olduğu kaydedildi.

Sözcü'den Tugay Saday'ın Emniyet kaynaklarından aktardığına göre, Hasan Sel'in Kastamonu'da olduğu ve olaya ilişkin ifade vermek için yarın emniyete gideceği belirtildi. (HABER MERKEZİ)