Nazilli'de kuduz karantinası: Köye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki kırsal Kozdere Mahallesi'nde, ölen buzağının kuduz olduğu anlaşılınca bölge karantinaya alınıp, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş çıkışı yasaklandı.

Nazilli'nin en uzak yerleşim merkezlerinden kırsal Kozdere Mahallesi'nde oturan Saadettin Aslan'a ait bir buzağı öldü. Veterinerlerin kuduz şüphesiyle ölen buzağıdan aldığı numune, incelenmek üzere İzmir Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan inceleme sonucu buzağının kuduz olduğunun anlaşılınca Nazilli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kozdere'yi karantinaya aldı, mahalleye büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Saadettin Aslan, “Köyümüzde evimizin yakınlarında bir buzağımızın öldüğünü gördük. Hemen durumu veterinere bildirdik. Veterinerin de durumu Nazilli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından gereken yapıldı. Buzağımızın tahlil sonuçları pozitif çıkınca köyümüzde gerekli önlemler alındı” dedi. (Aydın/DHA)