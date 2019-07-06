Urfa Barosu: 15 yaşındaki çocuk 10 gündür gözaltında

Urfa Barosu, 15 yaşındaki Nazlıcan Zilan Ablay isimli bir çocuğun 10 gündür gözaltında tutulduğunu ve avukatsız sorgulandığını duyurdu. Çocuğun uzun gözaltı süresi nedeniyle anidepresan kullanmaya başladığı iddia edildi.

Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada çocuğa ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Nazlıcan Zilan Ablay (15) adlı çocuk 10 gündür Şanlıurfa’da gözaltında tutulmaktadır. Çocuk komisyonumuzla birlikte bu durumun takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz. Gözaltı süresinin uzatılması işlemi sorgu işlemidir. Hâkimlerin usul ve yasaya uymayıp keyfi ve hukuksuz bir şekilde 15 yaşındaki çocuğu avukatsız sorguya alması, avukatına söz hakkı vermemesi ve çocuğun üstün yararının yok sayılması asla kabul edilemez” ifadesini kullandı.

“ANTİDEPRESAN KULLANMAYA BAŞLADI”

Baro, çocuğun uzun gözaltı nedeniyle ilaç kullanmaya başladığını belirterek “Çocuğun gözaltında antidepresan (atarax) kullanmaya başlamış olması, uzun gözaltı süresinin, telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olduğunu bir kez daha göstermektedir. Keyfi uygulamalara derhal son verilsin” ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)