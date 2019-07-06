06 Temmuz 2019 20:35
Tunus açıklarında 13 mültecinin cesedi bulundu
Tunus’un güney sahili açıklarında 13 mültecinin cesedi bulundu.
Fotoğraf: DHA | Arşiv
Tunus'un güney sahili açıklarında, 3'ü kadın 13 mültecinin cesedi bulundu. Tunus Kızılayı Medenin Şubesi Başkanı Munci Selim, Sahil Güvenlik ekiplerinin Bin Gardan kentine bağlı El-Ketif bölgesinde 3, Cerbe Adası Aghir bölgesinde 2'si kadın 9, Cercis kenti sahilinde 1 kadın mültecinin cesedini bulduğunu belirtti.
Cesetlerine ulaşılan kişilerin Afrikalı mülteciler olduğunu söyleyen Selim, bulunan cesetlerin yüksek ihtimalle Tunus açıklarında çarşamba günü batan teknedeki mültecilere ait olduğunu ifade etti.
Tunus açıklarında çarşamba günü 86 mülteciyi taşıyan bir tekne batmış, yalnızca 5 kişi kurtarılmıştı. (Tunus/AA)
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