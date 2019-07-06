Özel üniversite yöneticisi Bilal Erdoğan: Eğitimin ticaretine saygı duymuyorum

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Başakşehir'deki İbn Haldun Üniversitesi kampüsünde düzenlenen 1. Lisansüstü Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Türkiye'de vakıf üniversiteleri denildiği zaman ticari amaçlarla yola çıkmış üniversiteler gördüklerini anlatan Erdoğan, “Bütün eğitim alanındaki tecrübem bana şunu öğretti; eğitimin ticaretine saygı duymamak. Ben eğitimin ticaretine saygı duymuyorum. Bu bir vakıa, bunu yapanlar var ve gerçekten bir kariyer umudu olan, 'Hayatımı daha iyi standartlarda kazanmak için bir diplomaya ihtiyacım var' diyen insanlar için elbette ki okullar, üniversiteler olacak. Bunu da hayatın gerçeği olarak kabul ediyoruz” dedi.

İbn Haldun Üniversitesi'ni mevcut düzen üniversitelerinden olması için kurmadıklarını iddia eden Erdoğan, “Bu üniversite bugün dünyada eksikliğini hissettiğimiz, ülkemizde özellikle eksikliğini daha hissettiğimiz şeylerin yerine adeta bir misyon üniversitesi olarak kuruldu” dedi.

Mezuniyet törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Uysal, THY Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şeker de katıldı. (İstanbul/AA)