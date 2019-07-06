Danıştaydan baz istasyonu için emsal karar

Antalya’da bir baz istasyonunun kaldırılması ve ilgili yönetmelik hükümlerinin iptali için Danıştay’a açılan davada, baz istasyonları için yapı ruhsatı ve imar planı kararı aranmasına gerek olmadığı yönündeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait yönetmeliğin 62’nci maddesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Avukat Mehmet Tufan Baytan, “Baz istasyonları ciddi büyüklükleri olan kuleler ve bir imar planına ve ruhsata bağlanması gerektiği Anayasa ve İmar Kanunu’na göre çok açık” dedi. Baytan bu kararla ruhsatsız ve imar planında olmayan baz istasyonlarının kaldırılması için emsal niteliği taşıyan bir karar olduğunu dile getirdi. (Antalya/DHA)