SETA’ya göre Evrensel’in haberlerini paylaşmak suç imiş!
SETA, uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerle muhalif yayın yapan medya üzerinden algı operasyonu başlattı. Rapora sosyal medyada tepki yağdı.
SETA logosu
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hazırlanan “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporda BBC Türkçe, DW Türkçe, VOA, Sputnik Türkiye, Euronews Türkiye gibi uluslararası yayın kuruluşlarında çalışan Türkiyeli gazeteciler, yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerinden hedef gösterildi. Raporda Evrensel, Birgün, Yeni Yaşam, T24, Bianet, Gazete Duvar gibi pek çok yayın kuruluşuna ait haberlerin sosyal medya üzerinden paylaşılması da suç olarak gösterilmek istendi.
İşçi direnişleri, kadın cinayetleri, hükümete dönük eleştiriler, medyaya dönük hükümet baskısı, tutuklu gazeteciler ve gazeteci davalarına ilişkin haberlerin hükümeti yıpratma amacı güttüğü iddia edilen raporda, bu haberlerin paylaşımı üzerinden de algı yaratılmak istendi.
Uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye ofislerinde çalışan gazetecilerin, geçmiş yıllarda hükümete dönük eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarında çalışmış olması da ‘sorun’ olarak gösteriliyor.
SETA DİREKTÖRÜNDEN SAVUNMA: SİZİN İDEOLOJİK YARGILARINIZ
Rapora dönük sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine bir paylaşımda bulunan SETA Direktörü İsmail Çağlar raporu, "Tamamen açık kaynaklardan toplanan bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bilgilerde herhangi bir hata varsa bizimle paylaşın. Düzeltir, özür dileriz. Gerisi ideolojik yargılarınızdır, bizi ilgilendirmez" diyerek savundu.
tamamen açık kaynaklardan toplanan bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. bilgilerde herhangi bir hata varsa bizimle paylaşın. düzeltir, özür dileriz. gerisi ideolojik yargılarınızdır, bizi ilgilendirmez.— İsmail Çağlar (@ismail_caglar_) 6 Temmuz 2019
Rapor, SETA'nın internet sitesinde ise şu ifadelerle sunuldu:
"Raporda ele alınan medya kuruluşları kuruluşundan bugüne incelenirken mecraların Türkiye için kritik olaylardaki tavrı da ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışan profili incelenerek uluslararası medya kuruluşların çalışanlarının geçmişte hangi mecralarda görev yaptığı ağ analizleriyle ortaya konulmuştur. Her bir mecra için hazırlanan ağ analizleri, yabancı basının uzantılarının Türkiye’deki yerel medya organları ile nasıl bir etkileşim ağına sahip olduğu göstermektedir. Bu bağlamda raporda da ele alındığı gibi yabancı medya gruplarında görev yapanların profil geçmişleri, sosyal medya etkileşimleri ve kritik dönemlerde aldıkları tutum arasındaki ilişki dikkat çekicidir."
RAPORA TEPKİ YAĞDI
SETA'nın hükümete muhalif yayın yapan medya kuruluşları ve uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri fişleyerek hedef göstermesine sosyal medyada tepki yağdı. Çok sayıda gazeteci, yaptıkları paylaşımlarla SETA ve raporu eleştirdi. (MEDYA SERVİSİ)
'Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları'nda çalışan gazetecilerin, savcıların iddianamelerinde gördüğümüz gibi twitter paylaşımlarını bile inceleyerek onları kriminalize eden bir rapor. Örneğin BBC Türkçe'den meslektaşım sevgili @onurerem'in benim yargılandığım+ https://t.co/2dhtev75T6— Fatih Polat (@fpolat69) 6 Temmuz 2019
SETA, Türkiye’deki yabancı basın kuruluşlarını ve bu kuruluşlarda çalışan gazetecileri fişlemiş.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 6 Temmuz 2019
O ki bir rapor yazdınız, insan sormaz mı; neden bu kadar yetenekli gazeteci “yerli ve milli” bir yayın kuruluşunda artık çalışamıyor?
Neden bazıları cezaevinde?
Bazıları neden işsiz? https://t.co/xGCRMSaWL3
Sevgili SETA biz bir suç örgütümüyüz ki saçma sapan şemalarla işe gizem katmaya çalışıyorsun, internete giren herkes benim geçmişimi öğrenebilir üstelik senin şemandan daha doğrusunu pic.twitter.com/UvgIwwUzGV— yavuz oğhan (@yavuzoghan) 6 Temmuz 2019
Utanmazlar.... Yandaş "düşünce kuruluşu" #SETA, gazetecileri fişledi! https://t.co/w3qgvWTOWD | @BirGun_Gazetesi aracılığıyla— ibrahim varlı (@ibrhmvarli) 6 Temmuz 2019
Rapor adı altında gazeteleri, gazetecileri fişlemek mi rapor? Seta bilmeli ki gazetecilik iktidar-saray güdümünde yer almaz. Bunu suçmuş gibi gösterip gazetecileri açıkça hedefe koymak trajikomik. Rapor dediğiniz gazetecilerin hayatını tehlikeye sokmaktır. İşlediğiniz suçtur. https://t.co/gwK1Z9Bxcy— Hasan Akbaş (@HasanAkbas_) 6 Temmuz 2019
Gazeteciler isim isim, Twitter adresleri, yaşadıkları ülkeler dahil herşey yazılmış. RT ettikleri paylaşımlar gösterilmiş. Korkunç bir şekilde hedef gösterilmiş gazeteciler SETA'nın raporunda...— hayritunc (@hayriituncc) 6 Temmuz 2019
AKP'ye yakınlığıyla bilinen SETA, gazetecileri tek tek fişlemiş; sosyal medya adresleri, paylaşımları, nerede çalıştıkları kaydedilmiş.— Uğur Koç (@Ugurkoc_) 6 Temmuz 2019
SETA'ya göre BirGün'ün haberlerini paylaşmak da fişleme gerekçelerinden biri!
Düşünce özgürlüğü için yargı reformu yapacaktınız değil mi! https://t.co/gUPM8x8PKe
Kendine düşünce kuruluşu diyen Seta utanmadan gazetecileri fişlemiş. Nasıl bir kafa nasıl bir politika bu... SETA sen düşünme, fişlemeyi düşünce sanıyorsun.— Mühdan Sağlam (@muhdansaglam) 6 Temmuz 2019
SETA gazetecilerin GBT'sini yayımlamış. Yabancı yayın kuruluşlarında çalışan tüm gazetecileri tek tek, sosyal medya paylaşımlarına kadar fişlemiş, hedef göstermiş. BirGün ve Cumhuriyet haberlerini paylaşmak suçmuş gibi göstermiş. Öneriler kısmında da ayağınızı denk alın denmiş. https://t.co/Kfopdq5Y4f— Burak Abatay (@abatayburak) 6 Temmuz 2019
Bunun adı düpedüz "ANDIÇ''tır...— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 6 Temmuz 2019
Tarihe de 'Andıç' olarak geçecektir. Belli ki; yabancı medya kuruluşlarına yönelik bazı planlar masada... Gazeteciliği suç gören anlayış da bu yüzden iş başında ve zemin hazırlama gayretinde... https://t.co/nGTCWA7gPi
SETA’nın raporu tam bir rezillik. Baştaki Türkiye’ye yabancı kuruluşlarının ilgisinin oluşumuna getirdiği açıklamadan sonuç kısmındaki yazanların entelektüel seviyesi konusunda açıkça kendini ele veren tavsiyeler kısmına dek tam bir akıl fukaralığı.— Sarphan Uzunoğlu (@sarphanuzunoglu) 6 Temmuz 2019
SETA bayağı şekil yapmış, oklarla şema çizmiş falan.... Rapor değil iddianame o... Gazeteciler fişlenmiş https://t.co/ah5aC58ulv— çağrı sarı (@cagri_sari) 6 Temmuz 2019
SETA gazetecileri fişlemiş, yapılanları terör faaliyeti gibi göstermeye çalışmış— Çağlar Cilara (@caglarcilara) 6 Temmuz 2019
Türkiye'de gazetecilik bittiği için yabancı medya kuruluşları ilgi görmeye başladı
İnsanlar doğru haber alacak kaynak bulamıyor
Bence en milli medya bu yabancı kuruluşlar çünkü haber yapıyorlar. https://t.co/3goqRCDti8
Fisleme!— ipekkozbey (@ipekkozbey) 6 Temmuz 2019
Rapor: Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları | Toplum ve Medya | SETA https://t.co/lcED8pqLTQ
SETA tarafından hazırlanan 'raporda' adı geçen tek bir meslektaşımızın başına gelecek olumsuzluktan, raporu hazırlayan, talimat veren ve yayına sunanlar sorumludur— DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) 6 Temmuz 2019
1- Raporun dili ve içeriği en hafif tabirle basın mensuplarını hedef gösterici bir mahiyettedir. Hükümete bağlantılı bir vakfın bu şekilde bir rapor hazırlaması da basın özgürlüğünü kısıtlayıcı, otosansür mekanizmasını zorlayan anti demokratik bir adımdır. https://t.co/DHsixGYVie— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) 6 Temmuz 2019