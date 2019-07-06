SETA’ya göre Evrensel’in haberlerini paylaşmak suç imiş!

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hazırlanan “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporda BBC Türkçe, DW Türkçe, VOA, Sputnik Türkiye, Euronews Türkiye gibi uluslararası yayın kuruluşlarında çalışan Türkiyeli gazeteciler, yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerinden hedef gösterildi. Raporda Evrensel, Birgün, Yeni Yaşam, T24, Bianet, Gazete Duvar gibi pek çok yayın kuruluşuna ait haberlerin sosyal medya üzerinden paylaşılması da suç olarak gösterilmek istendi.

İşçi direnişleri, kadın cinayetleri, hükümete dönük eleştiriler, medyaya dönük hükümet baskısı, tutuklu gazeteciler ve gazeteci davalarına ilişkin haberlerin hükümeti yıpratma amacı güttüğü iddia edilen raporda, bu haberlerin paylaşımı üzerinden de algı yaratılmak istendi.

Uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye ofislerinde çalışan gazetecilerin, geçmiş yıllarda hükümete dönük eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarında çalışmış olması da ‘sorun’ olarak gösteriliyor.

SETA'nın yayımladığı 'Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları' raporundan alınmıştır.

SETA DİREKTÖRÜNDEN SAVUNMA: SİZİN İDEOLOJİK YARGILARINIZ

Rapora dönük sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine bir paylaşımda bulunan SETA Direktörü İsmail Çağlar raporu, "Tamamen açık kaynaklardan toplanan bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bilgilerde herhangi bir hata varsa bizimle paylaşın. Düzeltir, özür dileriz. Gerisi ideolojik yargılarınızdır, bizi ilgilendirmez" diyerek savundu.

tamamen açık kaynaklardan toplanan bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. bilgilerde herhangi bir hata varsa bizimle paylaşın. düzeltir, özür dileriz. gerisi ideolojik yargılarınızdır, bizi ilgilendirmez. — İsmail Çağlar (@ismail_caglar_) 6 Temmuz 2019

Rapor, SETA'nın internet sitesinde ise şu ifadelerle sunuldu:

"Raporda ele alınan medya kuruluşları kuruluşundan bugüne incelenirken mecraların Türkiye için kritik olaylardaki tavrı da ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışan profili incelenerek uluslararası medya kuruluşların çalışanlarının geçmişte hangi mecralarda görev yaptığı ağ analizleriyle ortaya konulmuştur. Her bir mecra için hazırlanan ağ analizleri, yabancı basının uzantılarının Türkiye’deki yerel medya organları ile nasıl bir etkileşim ağına sahip olduğu göstermektedir. Bu bağlamda raporda da ele alındığı gibi yabancı medya gruplarında görev yapanların profil geçmişleri, sosyal medya etkileşimleri ve kritik dönemlerde aldıkları tutum arasındaki ilişki dikkat çekicidir."

RAPORA TEPKİ YAĞDI

SETA'nın hükümete muhalif yayın yapan medya kuruluşları ve uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri fişleyerek hedef göstermesine sosyal medyada tepki yağdı. Çok sayıda gazeteci, yaptıkları paylaşımlarla SETA ve raporu eleştirdi. (MEDYA SERVİSİ)

'Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları'nda çalışan gazetecilerin, savcıların iddianamelerinde gördüğümüz gibi twitter paylaşımlarını bile inceleyerek onları kriminalize eden bir rapor. Örneğin BBC Türkçe'den meslektaşım sevgili @onurerem'in benim yargılandığım+ https://t.co/2dhtev75T6 — Fatih Polat (@fpolat69) 6 Temmuz 2019

SETA, Türkiye’deki yabancı basın kuruluşlarını ve bu kuruluşlarda çalışan gazetecileri fişlemiş.

O ki bir rapor yazdınız, insan sormaz mı; neden bu kadar yetenekli gazeteci “yerli ve milli” bir yayın kuruluşunda artık çalışamıyor?

Neden bazıları cezaevinde?

Bazıları neden işsiz? https://t.co/xGCRMSaWL3 — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 6 Temmuz 2019

Sevgili SETA biz bir suç örgütümüyüz ki saçma sapan şemalarla işe gizem katmaya çalışıyorsun, internete giren herkes benim geçmişimi öğrenebilir üstelik senin şemandan daha doğrusunu pic.twitter.com/UvgIwwUzGV — yavuz oğhan (@yavuzoghan) 6 Temmuz 2019

Rapor adı altında gazeteleri, gazetecileri fişlemek mi rapor? Seta bilmeli ki gazetecilik iktidar-saray güdümünde yer almaz. Bunu suçmuş gibi gösterip gazetecileri açıkça hedefe koymak trajikomik. Rapor dediğiniz gazetecilerin hayatını tehlikeye sokmaktır. İşlediğiniz suçtur. https://t.co/gwK1Z9Bxcy — Hasan Akbaş (@HasanAkbas_) 6 Temmuz 2019

Gazeteciler isim isim, Twitter adresleri, yaşadıkları ülkeler dahil herşey yazılmış. RT ettikleri paylaşımlar gösterilmiş. Korkunç bir şekilde hedef gösterilmiş gazeteciler SETA'nın raporunda... — hayritunc (@hayriituncc) 6 Temmuz 2019

AKP'ye yakınlığıyla bilinen SETA, gazetecileri tek tek fişlemiş; sosyal medya adresleri, paylaşımları, nerede çalıştıkları kaydedilmiş.

SETA'ya göre BirGün'ün haberlerini paylaşmak da fişleme gerekçelerinden biri!

Düşünce özgürlüğü için yargı reformu yapacaktınız değil mi! https://t.co/gUPM8x8PKe — Uğur Koç (@Ugurkoc_) 6 Temmuz 2019

Kendine düşünce kuruluşu diyen Seta utanmadan gazetecileri fişlemiş. Nasıl bir kafa nasıl bir politika bu... SETA sen düşünme, fişlemeyi düşünce sanıyorsun. — Mühdan Sağlam (@muhdansaglam) 6 Temmuz 2019

SETA gazetecilerin GBT'sini yayımlamış. Yabancı yayın kuruluşlarında çalışan tüm gazetecileri tek tek, sosyal medya paylaşımlarına kadar fişlemiş, hedef göstermiş. BirGün ve Cumhuriyet haberlerini paylaşmak suçmuş gibi göstermiş. Öneriler kısmında da ayağınızı denk alın denmiş. https://t.co/Kfopdq5Y4f — Burak Abatay (@abatayburak) 6 Temmuz 2019

Bunun adı düpedüz "ANDIÇ''tır...

Tarihe de 'Andıç' olarak geçecektir. Belli ki; yabancı medya kuruluşlarına yönelik bazı planlar masada... Gazeteciliği suç gören anlayış da bu yüzden iş başında ve zemin hazırlama gayretinde... https://t.co/nGTCWA7gPi — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 6 Temmuz 2019

SETA’nın raporu tam bir rezillik. Baştaki Türkiye’ye yabancı kuruluşlarının ilgisinin oluşumuna getirdiği açıklamadan sonuç kısmındaki yazanların entelektüel seviyesi konusunda açıkça kendini ele veren tavsiyeler kısmına dek tam bir akıl fukaralığı. — Sarphan Uzunoğlu (@sarphanuzunoglu) 6 Temmuz 2019

SETA bayağı şekil yapmış, oklarla şema çizmiş falan.... Rapor değil iddianame o... Gazeteciler fişlenmiş https://t.co/ah5aC58ulv — çağrı sarı (@cagri_sari) 6 Temmuz 2019

SETA gazetecileri fişlemiş, yapılanları terör faaliyeti gibi göstermeye çalışmış



Türkiye'de gazetecilik bittiği için yabancı medya kuruluşları ilgi görmeye başladı



İnsanlar doğru haber alacak kaynak bulamıyor



Bence en milli medya bu yabancı kuruluşlar çünkü haber yapıyorlar. https://t.co/3goqRCDti8 — Çağlar Cilara (@caglarcilara) 6 Temmuz 2019

Fisleme!

Rapor: Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları | Toplum ve Medya | SETA https://t.co/lcED8pqLTQ — ipekkozbey (@ipekkozbey) 6 Temmuz 2019

SETA tarafından hazırlanan 'raporda' adı geçen tek bir meslektaşımızın başına gelecek olumsuzluktan, raporu hazırlayan, talimat veren ve yayına sunanlar sorumludur — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) 6 Temmuz 2019