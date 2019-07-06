Baraj yapımına karşı yol kapatan köylülere jandarma saldırısı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapımı süren Karakurt Barajı nedeniyle sular altında kalan arazi ve yapılar için verilen istimlak bedelinin az olduğunu belirten köylüler yolu trafiğe kapattı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde oturan vatandaşlar, köyde yapımı devam eden Karakurt Barajı dolayısıyla sular altında kalıp istimlak edilen arazi ve yapılar için yapılan ödemeye tepki amacıyla baraja giden yol üzerinde toplandı.

Ödenen istimlak bedellerinin az olduğunu belirtip yolu trafiğe kapatarak baraj inşaatında çalışan araçların geçişine izin vermeyen köylüler bir süre oturma eylemi yaptı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri köylülere müdahale edince kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma köylüler zor kullanarak bölgeden uzaklaştırdı. (Kars/AA)