Polis saldırısına maruz kalan Aydın Aydoğan AYM’ye başvurdu

Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü haftasındaki buluşmasında gerçekleşen polis saldırısı sırasında darbedilen, vücuduna plastik mermi sıkılan ve saldırı sonucu kolu kırılan Aydın Aydoğan’ın yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmesi üzerine; Aydoğan konuyu Anayasa Mahkemesine (AYM) taşıdı.

Aydoğan, savcılığın olay sırasında orada bulunup bulunmadığının belirsiz olduğu nedeniyle verdiği takipsizlik kararı vermesine yönelik yaptığı itirazlara ret gelince, konuyla ilgili AYM’ye bireysel başvuru yaptı.

Aydoğan, “Bu ülkede adaleti de ahlakı da yok ettiler. Kayıp yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri’nin o günkü çağrısına kulak kapayamazdım. Adalet mekanizması çalışmıyor, çalıştırılmıyor. AYM’den bir sonuca ulaşamazsak AİHM’e gideceğiz. İçişleri Bakanlığı’na da tazminat davası açacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)