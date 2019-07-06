Aylardır ücretlerini alamayan Yıldız Tekstil işçileri iş bıraktı

Dersim’de kurulu olan ve açıldığı dönem “başarı öyküsü” denilerek haberleri yapılan, kadınlara istihdam sağladığı yönünde övülen Yıldız Tekstil (Yılteks) fabrikası, işçilerin parasını aylardır ödemiyor. Yaklaşık 3 aydır ücretlerini alamayan çoğunluğu kadın işçiler iş bıraktı.

ÜCRET YOK MESAİ VAR

Yaklaşık 120 işçinin çalıştığı işyerinde işçilerin sigortaları yatmasına rağmen ücretleri yatmıyor. İşverenin ücretleri ödememe gerekçesi olarak satılan ürünlerin parasını alamadığını söylediğini belirten işçiler, ücretlerini alamadıkları halde mesaiye bırakıldıklarını anlatarak duruma tepki gösterdi. İşçiler, ücretlerinin ödenmesi talebiyle işbaşı yapmazken, işverenin ‘gelmek istemeyen gelmesin’ dediğini ayrıca işverenin işe gelmeyen işçilerin tek tek isimlerini aldığını belirtti. Ücretlerini alamayan ustabaşları ise işten ayrıldı. Görüştüğümüz işçiler, 3 aydır ücret alamadıkları için faturalarını çevrelerinden aldıkları borçlarla ödediklerini dile getirdi.

İşçilerin parasını ödemeyen fabrikanın kısa süre önce Kanal D haber bülteninde “kadın istihdamı sağladığı” ifade edilerek övgü dolu haberleri yapılmıştı. “Başarı öyküsü” denilerek sunulan haberde fabrika aracılığıyla kadınlara meslek kazandırıldığı, kadınlara imkan sunulduğu söylenmişti. Haberde ayrıca fabrikanın valiliğin desteğiyle kurulduğu bilgisine de yer verildi.

MUHABİRLERİMİZE ENGEL!

İş bırakma eyleminin devam ettiği firmaya işçilerle görüşmek için giden muhabirlerimiz de işveren temsilcisi tarafından engellendi. (Dersim/EVRENSEL)