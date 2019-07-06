06 Temmuz 2019 16:57

CHP'den kadın cinayetleri raporu: İktidar ve meclis sorumluluk almalı

CHP Milletvekili Necati Tığlı, şiddet ve istismarın son bulması için iktidar partisini ve Meclisi sorumluluk almaya çağırdı.

CHP'den kadın cinayetleri raporu: İktidar ve meclis sorumluluk almalı

Fotoğraf: Evrensel

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    CHP Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Üyesi Necati Tığlı tarafından hazırlanan "Türkiye’de Kadın Cinayetleri ve Çocuk İstismarı Raporu"nda 1 Ocak - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında kadına yönelik şiddet, tecavüz, cinayet ve çocuk istismarları mercek altına alındı. Tığlı, şiddet ve istismarın son bulması için iktidar partisini ve Meclisi sorumluluk almaya çağırdı.

    Türkiye’de Kadın Cinayetleri ve Çocuk İstismarı Raporu'nda yer alan verilere göre, 2019 yılının ilk 6 ayında;

    • 214 kadın erkekler tarafından öldürüldü.
    • Kadın cinayetlerinde bir önceki yıla göre yüzde 4 artış yaşandı.
    • 99 kadın cinsel saldırıya uğradı.
    • 28 çocuk istismar edildi.

    6284 SAYILI YASA UYGULANMALI

    2016 yılından bu yana kadın ve çocuklara yönelik suçlardaki artışa dikkat çeken Necati Tığlı, "Kadınların hedef gösterilmesi devam ettiği sürece şiddet de yükseliyor, bu suçlarda mahkemelerin iyi hal uygulamalarına bir an önce son vermeleri gerekiyor. Kadınlar geleceklerinden endişe duyuyor" değerlendirmesinde bulundu. Tığlı, bu korkunç tablonun ortadan kalkması için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un etkin olarak uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

    ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İKTİDARIN BİRİNCİ GÖREVİ

    Kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismarın önlenmesinin AKP’nin birinci görevi olduğunu söyleyen Tığlı, “Partimiz TBMM’nin bu konuda yapacağı tüm çalışmalara katkı vermeye hazırdır. Kadına yönelik kötü muamele, cinayet, işkence, tecavüz ve istismarın önlenmesini sağlayacak denetim ve cezalandırma mekanizmaları işletilmeli, suç işleyenler ve işlenmesine göz yumanlar kesinlikle cezalandırılmalı. Kadına yönelik suçlardan dolayı yargıç karşısına çıkanlara davranış ve şekli görüntüsünden dolayı iyi hal uygulanmamalı” önerilerini sıraladı.

    Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan 2018 Cinsiyet Uçurumu Raporunu da hatırlatan Necati Tığlı açıklamasında şu verilere yer verdi:

    "Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu 2018 Raporu"na göre, Türkiye 144 ülke arasında;

    • Kadınların iş gücüne katılımında 131’inci sırada.
    • Kadınların siyasal hayata katılımda 113’ncü sırada.
    • Kadınların eğitim eşitliğinde 106’ncı sırada.
    • Kadınların sağlık imkânlarına ulaşımında 67’inci sırada.
    • AKP döneminde kadınlar çalışma hayatının dışına itildi. Çalışan 1 milyondan fazla kadın ya işsiz kaldı ya da eş baskısı nedeniyle eve kapandı.
    • 3 milyona yakın kadın okuma yazma bilmiyor.
    • Kamuda çalışanların sadece yüzde 34’ü kadın.
    • Her 10 kadından 4’ü eşi veya birlikte olduğu erkeklerin şiddetine maruz kalıyor.
    • Türkiye’de kadınların yüzde 36’sı fiziksel, yüzde 12’si cinsel şiddete maruz kalıyor. Her ikisine birden maruz kalanların oranı ise yüzde 38 dolaylarında.

    ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

    Necati Tığlı, kadın cinayetleri ve çocuk istismarının önüne geçebilmek için şu önerileri sıraladı:

    • TCK’da gerekli değişiklikler yapılmalı ve İstanbul Sözleşmesi’nin tam olarak uygulanması sağlanmalı.
    • KEFEK bünyesinde tüm siyasi partilerin desteği ile “Kadına Yönelik Şiddet, İstismar, Tecavüz ve Öldürmelerin Engellenmesi” konulu bir Alt Komisyon kurulmalı.
    • Ortak Akıl Heyeti: Bu heyet ile TBMM’de temsil edilmeyen kesimlerin süreçle ilgili düşünce ve değerlendirmeleri KEFEK’e aktarılmalı.
    • Çocuk istismarının önüne geçmek için taraf olduğumuz sözleşmeler harfiyen uygulanmalı.
    • Erkek çocuklara ilk dersler evde verilmeye başlanmalı ve bu dünya da kızlarla/kadınlarla birlikte eşit şartlarda ve aynı imkânlar dâhilinde yaşayacakları öğretilmeli.

    (HABER MERKEZİ)

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