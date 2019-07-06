TAYAD’lı Aileler’den Galatasaray Meydanı’nda eylem: 2 gözaltı

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAYAD’lı Aileler) üyesi iki kişi Taksim’de protesto eylemi gerçekleştirdi.

Abluka altındaki Galatasaray Meydanı’na çıkarak “Adalet istiyoruz” yazılı pankart açan iki kişi, “Galatasaray Meydanı halka kapatılamaz” sloganı atarak meydandaki eylem yasaklarını protesto etmek istedi.

Polis, TAYAD’lı Aileler üyesi Feridun Osmanağaoğlu ve beraberindeki bir tutuklu yakınını gözaltına aldı.

Cumartesi Anneleri’nin 700.hafta eyleminin yapılacağı 25 Ağustos 2018 tarihinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı doğrultusunda Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından alınan kararla Beyoğlu genelinde her türlü etkinlik ve basın açıklaması yasaklanmıştı. TAYAD’lı Aileler de bu yasak öncesinde her hafta Cumartesi günü hapishanelerdeki hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla basın açıklamaları gerçekleştiriyordu. (İstanbul/EVRENSEL)