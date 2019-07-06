Erdoğan ve Putin telefonla Libya’da süren iç çatışmaları görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesinde, Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konuları masaya yatırdı. Erdoğan, Barents Denizinde yaşanan denizaltı kazası nedeniyle başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'da yaşanan kriz, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Erdoğan ve Putin, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı diledi.

Putin, dün açıklama yaparak İdlib'deki radikal örgüt militanlarının Libya’ya akın ettiğini söylemişti. Soçi'de Rusya ile varılan mutabakat kapsamında İdlib’in cihatçı gruplardan arındırılması konusunda sorumluluk üstlenen Türkiye, aynı zamanda Libya'da çatışan taraflardan birine de destek veriyor. (DIŞ HABERLER)