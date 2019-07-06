Bağlar Belediyesi Karayolları'nın çalışmasını kendine mal etti

YSK tarafından Bağlar Belediyesine atanan Hüseyin Beyoğlu, ilçede Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen kaldırım onarım ve yapım çalışmalarını astığı pankartla kendisine mal etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır’ın merkez Bağlar Belediyesini yüzde 71 oy oranıyla kazanan HDP'nin Eş Başkan Adayı Zeyyat Ceylan’ın "KHK’li olduğu" gerekçesiyle YSK tarafından mazbata verilen AKP'li Hüseyin Beyoğlu, karayollarının ilçede yaptığı çalışmayı kendileri yapmış gibi yansıttı.

KARAYOLLARI TABELASI DA VAR

Fotoğraflar: MA | Kolaj: Evrensel

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından bir süredir ilçenin Urfa ve Mardin yolunu birbirine bağlayan Bağcılar Mahallesi’nin Toptancılar Sitesi kısmında kaldırım onarım ve yapım çalışması yürütülüyordu. Yürütülen çalışmaya dair Toptancılar Sitesi’nin girişine "Bu yoldaki çalışmalar Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır" yazılı tabela da asıldı.

BAĞLAR BELEDİYESİ DE PANKART ASTI

Fotoğraflar: MA | Kolaj: Evrensel

Ancak çalışmanın bitiş noktası olan Toptancılar Sitesi’nin diğer girişindeki kavşağa Bağlar Belediyesi tarafından asılı pankart dikkat çekti. "Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bağlar Belediyesi kaldırım ve peyzaj çalışmalarına başladı" yazılı pankart asan belediye çalışmayı kendisine mal etti.

Fotoğraflar: MA | Kolaj: Evrensel

(Diyarbakır/MA)

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