Sivas Beykonağı köyünde mermer ocağına tepki: Havamızı kirletecekler

Sivas’ın Hafik ilçesi Beykonağı köyüne Emmioğlu Mer. Mad. A.Ş tarafından yapılması planlanan mermer ocağı projesi Sivas Valiliğine sunularak onay istendi ve valilik tarafından ÇED süreci başlatıldı. 12 Haziran 2019’da proje için “ÇED gerekli değil” kararı verildi.

Verilen “ÇED gerekli değildir” kararı üzerine Beykonağı Köyü Muhtarı Barış Çağlayan yürütmenin durdurulmasına yönelik dava açtı. Dava dilekçesinde ocak açılırsa, ocakta kullanılacak patlatıcıların ve bunun sonucunda oluşacak toz bulutlarının civarda yaşayan köy halkının sağlığı açısından telafisi mümkün olmayan zararlar oluşturacağı, su kaynaklarını kurutacağı ve inanç alanlarındaki etkinlikleri yapılamaz hale getireceği belirtilerek, “ÇED gerekli değildir” kararının iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması istendi. Başvuru üzerine Sivas İdare Mahkemesi dava açarak Sivas Valiliğinden 15 gün içerisinde savunmaya dönük dosyaların mahkemeye sunulması karar verdi.

TARIM VE HAYVANCILIK OLUMSUZ ETKİLENECEK

“ÇED gerekli değil kararı”na tepki gösteren yöre halkı, kararın alanda yeterli araştırma yapılmadan verilmiş olduğunu belirterek bölgenin doğal ve inançsal değerlerinin göz önünde bulundurulmadığını ifade ediyor. Köylünün en büyük kaygısı tarımın, su kaynaklarının, hayvancılığın ve arıcılığın olumsuz etkilenmesi. Geçimini köyde yapılan tarım, hayvancılık ve arıcılıktan kazanan köylüler “Bizim burada bulunma gerekçemiz buranın doğası suyu ve inanç merkezleridir. Bunlarında elimizden alınması ve yahut tahrip edilmesi bizlerin burada bulunma gerekçemizin elimizden alınması anlamına gelir” diyor.

Ahı Sultan ve Melek Dede türbesinin ocağın 200 metre yakınında bulunduğunu ifade eden köylüler; “Bu türbe ve inanç mekânları köy halkı ve civar köyler tarafından yıl içerisinde yoğun bir ziyareti karşılamaktadır. Çoğu zaman kurban adakları yapılırken aynı zamanda birlik cemi ve her yıl yapılan kültür festivalleri de burada yapılmaktadır. Ocağın yapılması bunları engelleyecektir” şeklinde konuşuyor.

SU KAYNAKLARI KURUYACAK

Köyün son birkaç yıldır içme suyu sorunu da yaşandığını belirten köylüler şunları söylüyor; “Yapılması planlanan mermer ocağı günlük 25-30 metreküp su kullanacak ve bu sular köyün ya tarım için sulama suyundan ya da içme suyu kaynaklarından elde edilecektir. Bu da su kaynaklarımızın kuruması anlamına gelir.”

Köye ve Tozanlı vadisine binlerce kişinin tatilini geçirmek için ya da tarım için geldiğine dikkat çeken köylüler; “İstanbul’un bunaltıcı ve kirli havasında yaşayamayan yaşlılar köyü bedensel rehabilite alanı ve astım rahatsızlıklarının önüne geçmek içinde kullanmaktadır. Ocak yapıldığı zaman yayacağı toz köy halkının yaşam alanlarını ve sağlığını olumsuz etkileyecektir. Hafik'te bulunan orman alanlarının yüzde 10’undan fazlasını içerisinde barındıran köyü daha fazla tanıtmak, doğal hayatını ve inanç merkezlerini korumak varken köylünün yararına olmayan mermer ocağı yapılmasına karşıyız” diyor.

Tüm yaşam alanı savunucusu örgütleri ve Tozanlı’da bulunan köy derneklerini ve federasyonlarını mermer ocağına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran köylüler; “Bu ocak sadece bizim köyümüze değil Tozanlı Deresinde bulunan tüm köylere zararı olacaktır. Birlik içerisinde dayanışma ile hareket edersek doğamızı suyumuzu, insan sağlığı ve inanç mekânlarımızı hiçe sayan bu mermer ocağının yapımına dur diyebileceğiz” şeklinde kararlılıklarını belirtiyor. (HABER MERKEZİ)