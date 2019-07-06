35. Divriği Pilav ve Kültür Şenliği, ALİKEV’in katılımıyla düzenleniyor

Divriği Kültür Derneği’nin düzenlediği Geleneksel 35.Pilav ve Kültür Şenliği, ALİKEV (Ali İsmail Korkmaz Eğitim Vakfı) katılımıyla bugün, Kemerburgaz’daki Fatih Çeşmesi tabiat parkında gerçekleşiyor.

Bu sene ALİKEV’in katılımıyla gerçekleşecek şenlik için Divriği Kültür Derneği’nin yaptığı açıklamada, Gezi Direnişinin “düşüncesine, yaşam tarzına, inancına, doğasına” sahip çıktığı vurgulanarak “iktidarın uyguladığı baskı ve uygulamalara karşı halkın iradesiyle kısa süre içerisinde büyük bir toplumsal harekete dönüşüp ülkenin her yerine yayıldığı” belirtildi. Ali İsmail Korkmaz’ın da Gezi Direnişinde kaybedildiğini hatırlatan açıklamada, “Eskişehir’de katıldığı eylemde polis şiddetinden kaçarken bir ara sokakta, örgütlü kötülüğün alçakça saldırısıyla katledilen Ali İsmail Korkmaz’dı” dendi. ALİKEV’in Ali İsmail Korkmaz’ın adını ve hayallerini yaşatmak için kurulduğu hatırlatılırken, “toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, insan-doğa ilişkileri de dâhil olmak üzere her türlü eşitsizlikten arınmış bir dünyayı, gençliğin katılımı ile kurmak” amacını taşıdığı belirtildi.

ATÖLYELER, SERGİLER, SÖYLEŞİLER VE KONSERLER

Şenlik kapsamında gerek yöresel gerek ulusal kültürü taşıyan ezgilerinin yer alacağı sahne programının yanı sıra, çocuk atölyeleri, sergiler, söyleşiler ve stant alanları ile zenginleştirilmiş bir kültür programı yer alıyor. Bu bağlamda şenlikte sahne programı için sanatçılar Ender Balkır, BANDİSTA, Aydoğan Topal, Hatice Yıldız, Melike Demirağ, Bahar Doğan’ın, söyleşiler için de yazar Eşber Yağmurdereli ile gazeteci İsmail Saymaz’ın katılacağı etkinlikte Kadıköy Atölye ve Giz Sahnesi de yer alacak. (İstanbul/EVRENSEL)