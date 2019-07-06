İHD: Hasta mahpus Özkan Kırıcı serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyeleri, hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri ‘F Oturumu’nun 380.’si için Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. “Tecrit öldürür F Tipi hapishaneler kapatılsın”, “Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır” ve “Tedavi haktır, engellenemez” pankartlarını açıldığı eylemde, yine hasta tutukluların fotoğrafları taşınıp sloganlar atıldı.

Bu haftaki eylemde Özkan Kırıcı'nın durumuna dikkat çekildi. İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu adına basın açıklamasını Hatice Onaran okudu. Uzun süreli açlık grevlerinin tutuklularının bedenlerinde olumsuz etkiler yaratmasının muhtemel olduğunu vurgulayan Onaran, “Açlık grevinin sonlandırılmasından sonra uygulanacak tıbbi müdahale ve düzenli tedavi süreci çok önemlidir. Dolayısıyla baştan savma ve çeşitli bahanelerle ciddiye alınmayan diyet programının uygulanması gerekmektedir. Her hapishanede farklı bir uygulamanın hayata geçirilmesi, ağır durumda olan mahpuslar için kaygı vericidir” dedi.

Onaran, yüzde 80 engelli ve Silivri 2 No’lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutulmakta olan Özkan Kırıcı'nın durumunu paylaştı. Onaran, 1993 yılından bu yana hapishanede olan Kırıcı' nın kendi başına yaşamını sürdürmekte zorlandığını vurguladı. 2008 yılında kendisine bağlanan engelli maaşının ise 2018’de kesildiğini aktaran Onaran, “Kalan 5 yılda yaşamını idame ettirmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtmiştir. Bizler İstanbul Hapishane Komisyonu ve insan hakları savunucuları olarak, Özkan Kırıcı başta olmak üzere tüm hasta mahpusların serbest bırakılmasını istiyoruz” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)