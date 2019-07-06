06 Temmuz 2019 14:14

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depodan şimdi de jet ski çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda, belediye envanterinde kayıtlı olmayan, kime ait olduğu şimdilik bilinmeyen jet ski bulundu. 

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depodan şimdi de jet ski çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda, belediye envanterinde kayıtlı olmaya jet ski bulundu.

    • Paylaş

    31 Mart'tan sonra belediyeyi AKP’den alan CHP’li Mansur Yavaş'ın araştırmaları sürüyor. Kuzey Yıldızı Parkı'nda, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda, belediye envanterinde kayıtlı olmayan, kime ait olduğu şimdilik bilinmeyen jet ski bulundu. 

    Jet skinin kayda alındıktan sonra, Melih Gökçek’e tahsis edildiği ortaya çıkıp geri çağrılan cipler gibi ihale yoluyla satışa çıkarılacağı öğrenildi. (Ankara/EVRENSEL)

    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda Gökçek’in provokatif broşürleri çıktı

    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda Gökçek’in provokatif broşürleri çıktı

    ÖNCEKİ HABER

    Karşıyaka Belediyesi Yamanlar domatesi için kooperatif kuracak
    YAZARLAR
    Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Krizin son durağı Libya

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Rıza Saygılı’yı düşünürken...

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Kabileleşmek

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Dile anlam, anlama dil bulmak

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Ölümsüzler

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Programlamaya nereden başlamalı-II
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    California 3 gün içinde 2. depremle sarsıldı
    California 3 gün içinde 2. depremle sarsıldı

    ABD'nin California eyaleti, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9'luk depremle 2. kez sallandı.

    KESK toplusözleşme sürecine ilişkin mücadele hattı belirleyecek
    KESK toplusözleşme sürecine ilişkin mücadele hattı belirleyecek

    Toplusözleşme süreci öncesi Danışma Meclisi’ni toplayan KESK, mücadele hattını belirleyecek.

    GÜNCELLENDİ
    Cumartesi Anneleri: Beyaz Torosların yerini siyah transportlar aldı
    Cumartesi Anneleri: Beyaz Torosların yerini siyah transportlar aldı

    Cumartesi Anneleri 745'inci buluşmada, kaçırılan Gökhan Türkmen, Yasin Ogan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz ve Salih Zeybek’in akıbetini sordu.

    Dagi-Eros'ta sendika broşürü dağıtan işçi darbedildi
    Dagi-Eros'ta sendika broşürü dağıtan işçi darbedildi

    Tekirdağ Saray’da kurulu Dagi-Eros fabrikasında örgütlenme çalışması sürdüren işçiler, patronun baskı ve şiddetiyle yüz yüze kalıyor.

    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depodan şimdi de jet ski çıktı
    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depodan şimdi de jet ski çıktı

    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda, belediye envanterinde kayıtlı olmayan, kime ait olduğu şimdilik bilinmeyen jet ski bulundu. 

    GÜNCELLENDİ
    Dersim'de 3 aydır maaşları ödenmeyen Yılteks işçileri iş bıraktı
    Dersim'de 3 aydır maaşları ödenmeyen Yılteks işçileri iş bıraktı

    Dersim'de Yıldız Tekstil (Yılteks) firmasında çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarının ödenmemesi sebebiyle iş bıraktı.

    Sezai Temelli'den Erdoğan'a yanıt: Kürt sorunu vardır
    Sezai Temelli'den Erdoğan'a yanıt: Kürt sorunu vardır

    Sezai Temelli, “Kürt sorunu yoktur” Erdoğan’a cevap verdi: Kürt sorunu vardır ve bu sorun tüm sorunların kavşağındadır.

    Şule Çet davasında "rüşvet" olayının üzerine gidilecek
    Şule Çet davasında "rüşvet" olayının üzerine gidilecek

    Şule Çet Ailesinin avukatı Yıldırım: Çağatay Aksu’nun annesi Gülümser Aksu, oğlunun serbest bırakılması için ‘rüşvet’ verdiğini itiraf etti. Bunun üzerine gideceğiz.

    Babil, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi
    Babil, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi: İngiltere-İsveç
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi: İngiltere-İsveç
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) Arjantin ile Şili üçüncülük için sahada
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) Arjantin ile Şili üçüncülük için sahada
    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçları başladı
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçları başladı
    Opera Festivali’nde büyülü bir Çin masalı
    Opera Festivali’nde büyülü bir Çin masalı
    GÜNCELLENDİ
    Hayatını kaybeden Şair küçük İskender son yolculuğuna uğurlandı
    Hayatını kaybeden Şair küçük İskender son yolculuğuna uğurlandı
    GÜNCELLENDİ
    Ailelerden Soma Katliamı davasında Yargıtay'a temyiz başvurusu
    Ailelerden Soma Katliamı davasında Yargıtay'a temyiz başvurusu

    301 maden işçisininj yaşamını yitirdiği katliamla ilgili davada yerel mahkemenin verdiği kararın onanması ve Can Gürkan'ın tahliye edilmesine, ailelerin avukatları Yargıtay'a itirazda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye gençliği kaygılı: Üniversite çok, akademik kalite ve iş yok
    Türkiye gençliği kaygılı: Üniversite çok, akademik kalite ve iş yok

    Üniversitelerin içinde bulunduğu durumu ve gençliği kaygılandıran sorunları Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Görkem Doğan ile konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Uysal atandı
    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Uysal atandı

    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

    Bosch işçileri: Mücadele etmezsek hiçbir şey güzel olmaz
    Bosch işçileri: Mücadele etmezsek hiçbir şey güzel olmaz

    İstanbul seçimlerinin ardından metal iş kolunda 2019 toplusözleşme süreci tartışılmaya başlandı.

    TÜPRAŞ’a bak MESS sözleşmesini gör
    TÜPRAŞ’a bak MESS sözleşmesini gör

    TÜPRAŞ sözleşmesi metal işçilerini kaygılandırdı.

    "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine tepki kapalı kapılar arkasında gizlenemez"
    "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine tepki kapalı kapılar arkasında gizlenemez"

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarını Doç. Dr. Deniz Yıldırım ile konuştuk.

    Rıza yoldaşa veda
    Rıza yoldaşa veda

    İbrahim Kızılyer, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Evrensel yazarlarından, yoldaşı Rıza Saygılı'yı yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    İşten atılan Sibaş işçileri işe iade davasını kazandı
    İşten atılan Sibaş işçileri işe iade davasını kazandı

    17 ay önce işten atılan, 190 gündür fabrika önünde direnen 51 Sibaş işçisi işe iade davasını kazandı. Söke’de görülen duruşmada mahkeme heyeti 51 işçi için sendikal tazminat ve işe iade kararı verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Reyhanlı’da bir araçta bomba patladı: 3 Suriyeli öldü
    Reyhanlı’da bir araçta bomba patladı: 3 Suriyeli öldü

    Hatay Reyhanlı’da bir araçta bombanın patlaması sonucu 3 kişi öldü. Ölenlerin Suriyeli olduğu belirtildi.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları hedef aldı
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları hedef aldı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’daki Kapu Camisi’nde okuduğu cuma hutbesinde Lut Kavmi hatırlatması yaparak LGBTİ+'ları hedef aldı.

    Yargıtay, Altan kardeşler ve Ilıcak'a verilen müebbet hapis cezasını bozdu
    Yargıtay, Altan kardeşler ve Ilıcak'a verilen müebbet hapis cezasını bozdu

    Yargıtay; Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

    Başsavcılık karar verdi: Ali Babacan'a "FETÖ" soruşturması yapılmayacak
    Başsavcılık karar verdi: Ali Babacan'a "FETÖ" soruşturması yapılmayacak

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni parti kuracağı iddialarıyla gündemde olan eski Bakan Ali Babacan'a "FETÖ" soruşturması yapılmamasına karar verdi.

    Maaşları ödenmeyen Ankapark işçileri oyuncakları durdurdu
    Maaşları ödenmeyen Ankapark işçileri oyuncakları durdurdu

    Ankapark işçileri aylardır ödenmeyen maaşlarını almak için oyuncakları durdurdu. Yönetimle yapılan görüşmenin ardından maaşlarının yatırılacağı sözü alan işçiler, oyuncakları yeniden çalıştırdı.

    5 Suriyeli işçinin öldüğü Siteler yangın davası: Tek tutuklu da tahliye edildi
    5 Suriyeli işçinin öldüğü Siteler yangın davası: Tek tutuklu da tahliye edildi

    Ankara Siteler'de 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği işyeri yangınının davası görüldü: İlk duruşmada tutuklu firma sahibi tahliye edildi.

    Akdeniz Kimya’da iş kazalarının önlenmesi için işçi ölmesi mi bekleniyor?
    Akdeniz Kimya’da iş kazalarının önlenmesi için işçi ölmesi mi bekleniyor?

    Lastik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Akdeniz Kimya'da yaşanan iş kazalarına sendika tepki gösterdi.

    Ataşehir Belediyesi işçileri grev kararını astı
    Ataşehir Belediyesi işçileri grev kararını astı

    DİSK Genel-İş Sendikası ile Ataşehir Belediyesi arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler grev kararı alarak grev ilanını belediyeye astı.