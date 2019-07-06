06 Temmuz 2019 14:14
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depodan şimdi de jet ski çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda, belediye envanterinde kayıtlı olmayan, kime ait olduğu şimdilik bilinmeyen jet ski bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda, belediye envanterinde kayıtlı olmaya jet ski bulundu.
31 Mart'tan sonra belediyeyi AKP’den alan CHP’li Mansur Yavaş'ın araştırmaları sürüyor. Kuzey Yıldızı Parkı'nda, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda, belediye envanterinde kayıtlı olmayan, kime ait olduğu şimdilik bilinmeyen jet ski bulundu.
Jet skinin kayda alındıktan sonra, Melih Gökçek’e tahsis edildiği ortaya çıkıp geri çağrılan cipler gibi ihale yoluyla satışa çıkarılacağı öğrenildi. (Ankara/EVRENSEL)
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda Gökçek’in provokatif broşürleri çıktı