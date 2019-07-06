Cumartesi Anneleri: Beyaz Torosların yerini siyah transportlar aldı

Cumartesi Anneleri eylemlerinin 745’inci haftasında adları son dönem kaçırmalarla gündeme gelen Gökhan Türkmen, Yasin Ogan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz ve Salih Zeybek’in akıbetleri soruldu. Açıklamaya mağdur aileler de katıldı.

Cumartesi Anneleri bugün 745’inci hafta eylemlerini gerçekleştirdi. 700’üncü haftadan beri Galatasaray Meydanı’na çıkmalarına izin verilmeyen kayıp yakınları bu haftaki eylemlerini de İnsan Hakları Derneği (İHD) binasının önünde yaptı. Polis ablukası altında gerçekleşen eyleme CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu destek verdi.

"AKIBETİ GİZLEME GÖZALTINDA KAYBETMENİN İLK ADIMI"

Eylemde basın metnini okuyan Sebla Arcan son dönem yaşanan gözaltında kayıp vakalarına dikkat çekerek, "Gizli gözaltı, gözaltında kaybetmenin ve işkencenin yatağıdır. Asla kabul edilemez. Zorla kaçırma ve kaçırılan kişinin akıbetini gizleme gözaltında kaybetmenin ilk adımıdır. Bu iddialar karşısında susmak, hukukun gereğini yapmamak suçtur” dedi.

Gökhan Türkmen, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek’in ailelerinin tüm mercilere başvurmalarına rağmen hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını belirten Arcan Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruşturma açılması için çağrıda bulundu.

"BİZİ BİZDEN GÖTÜRDÜLER"

Adı geçen kayıplardan Özgür Kaya'nın eşinin annesi Nigar Kaya "Onu götürdüler ama bizi de bizden götürdüler, yani yaşamıyoruz" dedi. Mustafa Yılmaz'ın annesi Nevin Yılmaz da "2 yaşında çocuğuna, gencecik eşine kıyamıyorum, onları gördüğüm zaman ciğerlerim parçalanıyor" diye konuştu.

Yasin Ugan'ın eşi Selda Ugan ise "Kendilerini polis olarak tanıtan insanlar eşimi nereye götürdü, bilmek istiyorum" ifadelerini kullanırken, Erkan Irmak'ın eşi Nilüfer Irmak ise şunları söyledi: "Suçluysa kanun önüne çıkarılsın, suçsuzsa kaybeden kişiler gerekli cezayı alsın.”

Kaçırıldığı iddia edilen kişilerden Özgür Kaya'nın eşi Selda Kaya da "Başvurmadığım hiçbir yer kalmadı. Çocuklarım da ben de ailem de dünyada cehennemi yaşıyoruz” siteminde bulundu.

Mustafa Yılmaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz, eşinin siyah bir transporta bindirilerek kaçırıldığını belirterek "Kendi imkanlarımla dedektiflik yaptım, MOBESE kayıtları buldum emniyet hiçbir şey yapmadı. 2 yaşında kızım var, gözyaşımı siliyor. Hiçbir aileye bunlar yaşatılmamalı" dedi.

"ELİ DEVLETİMDEN BEKLERDİM AMA İHD UZATTI"

Salim Zeybek'in eşi Fatma Betül Zeybek, eşini kendini sivil polis olarak tanıtan kişilerce alındığı söylerken elini gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren'in kız kardeşi İkbal Eren tuttu. Zeybek, "Ben bu eli devletimden de beklerdim. Ama bu eli bana İnsan Hakları Derneği uzattı” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da söz alarak, “Şubat ayında gerçekleşen vakalar yeni değil. 2016 yılının başından itibaren bu vakalar devam ediyor" dedi. Açıklamada HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'un gönderdiği mektup okunurken, Gergerlioğlu'nun mektubunda "BM zorla kaçırmalar komitesi ve AİHM'in konu hakkındaki sorularına cevap veremeyen bir Adalet Bakanlığı var karşımızda” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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