Ekoloji Birliği: Gerçekleri yazan bağımsız medya bitirilmek isteniyor

Ekoloji Birliği yerel gazeteleri ekonomik olarak çökerteceği belirtilen yeni yargı paketindeki düzenlemeye karşı "Ülkenin vicdanı yok edecek yeni yargı paketine biz de karşı çıkıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Yeni yargı paketi ile medyanın can damarının ekonomik olarak tıkamak istenmesine itiraz ettikleri belirtilen açıklamada, "Her şeyden önce bağımsız, özgür, ilkeli habercilik demokrasinin olmazsa olmazıdır. Yaşam alanlarımızı koruma mücadelesi verirken, medyanın siyasi iktidar tarafından nasıl cendere altına alındığını, demokrasi, emek ve diğer toplumsal mücadelelerde olduğu gibi ekoloji mücadelesi karşısında da iktidarın güdümünde olan medyanın nasıl üç maymunu oynadığını en iyi bilenlerdeniz" denildi.

"GERÇEKLERİ YAZAN MEDYA EKONOMİK OLARAK BİTİRİLMEK İSTENİYOR"

AKP'nin "havuza" topladığı medya organlarının ekolojik mücadeleyi görmezden geldi ya da olayları çarpıtarak vermeyi tercih etti ifade edilen açıklamada, "Bizler basının 'tarafsız' olmasını değil en azından olay ve olguları çarpıtmadan vermesini istiyoruz. Yeni yargı paketi ile gerçekleri yazan, tüm baskılara rağmen yazmak için çaba gösteren bir avuç kalmış medya kuruluşları, ekonomik olarak bitirilmek istenmektedir. İktidar medyasının mali sorun gibi bir derdi yoktur, çünkü iktidar kendini desteklemeleri koşuluyla bu havuz medyasının bütün ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Tabii bu haldeki medya kuruluşları çoktan basın-yayın kuruluşu olmaktan çıkmış, siyasi iktidarın birer propaganda aracı haline dönüşmüştür" denildi.

"BASKISINA KARŞI ORTAK DİRENİŞ"

"İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin 'Türkiye’de yerel medya içinde bulunduğu cenderede can vermek üzere' çığlığının duyulmasını istiyoruz" denilen açıklamada, "Yerel basının ve bağımsız medya kuruluşlarının ekonomik olarak bitirilerek aslında ülkenin vicdanı yok edilmek istenmektedir. Ülkenin dört bir yanında mücadele eden ekoloji örgütlerinin birliği olan Ekoloji Birliği olarak ülkenin vicdanının yok edilmesine karşı medya kuruluşlarının yanındayız. Bir avuç kalmış olan bağımsız medyanın çığlığına, ülkenin başka yerlerinde atılan çığlıkların da eklenerek siyasi iktidarın topyekun baskısına karşı ortak bir direniş cephesinin örülmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı. (İzmir/EVRENSEL)

TGS’den ‘Yargı Reformu Paketi’ne tepki: Anadolu basınının sonu olur

İzmir'in yerel gazetelerinden ortak açıklama: #YerelBasınaSesVer

Avukat Sürek: AKP’nin yargı reformu, göz boyama reformları