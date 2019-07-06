Sezai Temelli'den Erdoğan'a yanıt: Kürt sorunu vardır

HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli, “Kürt meselesi var demek bana, bize hakarettir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap verdi: Ne demek ‘Kürt sorunu yok?’ Bu sorunu çözecek siyaset bu coğrafyada var edilmelidir. Bu siyasetsizliktir, bu durum siyaseti ve halkları yok saymaktır.



Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Van’da düzenlediği “Demokratik Yerel Yönetimler Eğitim Çalıştayı” devam ediyor. İki gün boyunca kadın eş başkanlarının katıldığı çalıştayın üçüncü günü tüm belediye eş başkanlarının katılımıyla başladı. İki gün sürecek olan karma çalıştaya, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile milletvekilleri ve partili yetkililer katıldı.

Burada konuşan Eş Genel Başkan Sezai Temelli, 31 Mart seçimlerine değinerek, “Siyasetin kulvarını radikal bir hamleyle değiştirdik. Amacımız sadece Kürdistan’da belediyeleri kazanıp, batıda faşizme kaybettirme değildi. Amacımız Türkiye siyasetinin kutuplaştığı zihniyetini yıkmaktı. Siyaset iki kutup arasına sıkıştırılmış bu gerilimin içerisinden insanlar nefes almaya çalışıyordu. Bu hamleyle önemli bir adım atarak insanlara nefes aldırdık. HDP’nin 31 Mart stratejisini sadece seçime sıkıştırmamak önemli. Türkiye’de barışın toplumsallaşması için bu hamlenin arkasını getirmemiz gerekiyor. Şuan hala kayyum zihniyeti direnmeye çalışıyor. Diyadin’de gördüğümüz gibi bu zihniyet hala direniyor. Biz bu zihniyeti dağıtacağız. Türkiye halklarının, emekçilerin, kadınların, bu iktidar tarafından edilmiş insanların mücadelesini vermek gerekiyor” dedi.

ERDOĞAN’IN “KÜRT SORUNU YOKTUR” SÖZLERİNE YANIT

AKP-MHP faşist bloğunun bugünkü hükümet sistemi anlayışını yıllar önce örmeye başladığını ifade eden Temelli, şöyle devam etti “Bu blok, bu tekçi anlayış mutlak tecridi uygulamayla başladı. Tecrit sadece İmralı’yı değil, tüm Türkiye’yi tecrit altına aldı. Bir ülkenin tecritleştirilmesi, hukuk devletinin, evrensel hukukun, demokrasinin ve faşizmin kurumsallaşmasıdır. Bu 4 yıllık tecrit sürecinde ülkede bir çöküş ve çürüme yaşandı. Bunun müsebbibi bu iktidardır. Bunlar şiddetten beslendiler. Şimdi çıkmış ‘Kürt sorunu yoktur’ diyor. Pes, insaf! Bu inkar siyaseti ile yol almaya çalışmak akıl tutulmasıdır. Ne demek ‘Kürt sorunu yok?’ Bu sorunu çözecek siyaset bu coğrafyada var edilmelidir. Bu sorunu çözmesi gereken zat çıkmış ve ‘sorun yok’ açıklaması yapıyor. Bu siyasetsizliktir, bu durum siyaseti ve halkları yok saymaktır. Bu durum halklarsız kendi siyasetini kurmaya çalışmaktır. Bu siyasetsizlik işte kendisini Xakurk’ta, Rojava’da gösterdi. Kürt sorunu vardır ve bu sorun tüm sorunların kavşağındadır. Bu sorunu çözmeden başka hiçbir sorunu çözemezsiniz. Bu sorunun tüm sorunlara organik bir buluşması var. Çözümsüzlükten beslenen bu iktidar işte bu nedenle tecrit, şiddet politikalarını devreye soktu. Türkiye bu soruna vakıf olmak zorundadır. Sadece vakıf değil, müdahil olmak zorundadır. Kürt sorununu görmezden gelerek kendini var etmeye çalışanlar muhalif bile olsalar sorunun bir parçası olmaya devam ederler. Eşit halklar temelinde bir araya geleceğimiz bir sisteme ihtiyaç var. Ortak vatanımızda demokratik Cumhuriyeti inşa etmeliyiz.”



Temelli’nin konuşması sonrası toplantı basına kapalı şekilde devam etti. Dört gün sürecek çalıştay, yarın sona erecek. (Van/MA)