Dersim'de 3 aydır maaşları ödenmeyen Yılteks işçileri iş bıraktı

Dersim'de bulunan Yıldız Tekstil (Yılteks) firmasında çalışan ve yaklaşık 3 aydır maaşları ödenmeyen işçiler iş bıraktı.

Yaklaşık 120 işçinin çalıştığı iş Yılteks'te işçilerin sigortaları yatmasına rağmen maaşları ödenmiyor. Evrensel'e konuşan işçiler, işverenin bu durumun gerekçesi olarak giden ürünlerin ücretlerinin alınamamasını gösterdiğini söyledi. Maaşları ödenmeyen işçiler buna rağmen fazla mesaiye bırakılmalarına da tepki gösteriyor.

Maaşlarının yatırılması talebiyle işbaşı yapmayan işçiler, işverenin "Gelmek istemeyen gelmesin" yaklaşımı sergilediğini ve işçilerin isimlerini tek tek aldığını belirtti. Fabrikada ücret alamayan ustabaşları ise işten ayrıldı. Görüştüğümüz işçiler 3 aydır maaş alamadıkları için borçla yaşadıklarını dile getirdi.

EVRENSEL MUHABİRİNE ENGEL

İşçilerle görüşmek ve taleplerini öğrenmek için fabrikaya giden Evrensel muhabirlerinin işçilerle görüşmesi, işveren temsilcisi tarafından engellendi. (Dersim/EVRENSEL)