06 Temmuz 2019 11:12

Soma Katliamı davasında Yargıtay'a temyiz başvurusu

301 maden işçisininj yaşamını yitirdiği katliamla ilgili davada yerel mahkemenin verdiği kararın onanması ve Can Gürkan'ın tahliye edilmesine, ailelerin avukatları Yargıtay'a itirazda bulundu.

Soma Katliamı davasında Yargıtay'a temyiz başvurusu

Soma Katliamı'nın 5. yılında İzmir'de emek ve demokrasi güçleri anma düzenledi | Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili 51 sanıklı davada yerel mahkemenin verdiği kararın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesince onanması ve 5 tutuklu sanıktan şirketin sahibi Can Gürkan'ın tahliye edilmesine, ailelerin avukatları Yargıtay'a itirazda bulundu. Kararın bozulmasını isteyen avukatlardan Hatice Aslan Atabay, sanıklara ceza verilirken suç vasfının değerlendirilmesinde hataya düşüldüğünü söyledi.

    Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 maden işçisinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında "olası kastla öldürme", "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Geçen yıl 11 Temmuz'da mahkeme kararını verdi. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu'nun açıkladığı kararla, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy'a 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Bunun yanısıra Can Gürkan, 3 yıl süreyle maden faaliyetlerinde bulunmaktan men edildi. Ayrıca tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aralarında Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti.

    BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI ONADI, CAN GÜRKAN'I TAHLİYE ETTİ

    Yerel mahkemenin verdiği karara hem işçi ailelerinin hem de sanık avukatlarının itiraz etmesi üzerine davaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yaptığı değerlendirme sonrasında 14 sanığa verilen hapis cezalarını, 37 sanığın ise beraat kararlarını yerinde bulup onadı. Ardından da 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye etti.

    AİLELERİN SON UMUDU YARGITAY

    Sanıklara verilen cezaları az bulan aileler, hem kararın onanmasına hem de Can Gürkan'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Aileler ve avukatları, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesinin kararının temyizi için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay'ın kararı bozmasını ve dosya incelemesinin de duruşmalı yapılmasını talep eden ailelerin avukatlarından Hatice Aslan Atabay, temyiz dilekçesinde; sanıkların 'olası kastla öldürme', 'olası kastla ihmali eylemle öldürme', 'olası kastla hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama', 'bilinçli taksirle birden fazlasını öldürme ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama', 'taksirle birden fazlasını öldürme ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama' suçlarından cezalandırılmadığını, suç vasfının değerlendirilmesinde hataya düşüldüğünü savundu. (İzmir/DHA)

    Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümü: Kömür karası değil yüz karası

    Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümü: Kömür karası değil yüz karası

    Soma Maden Katliamı davasında Can Gürkan'a ödül gibi tahliye kararı

    Soma Maden Katliamı davasında Can Gürkan'a ödül gibi tahliye kararı

    Selçuk Kozağaçlı: Soma’nın sorumluları olası kasttan ceza almalıydı

    Selçuk Kozağaçlı: Soma’nın sorumluları olası kasttan ceza almalıydı

    Soma ve işçinin yaşamı pahasına gerçekleştirilen üretimin aklanması

    Dr. Murat ÖZVERİ

    Soma ve işçinin yaşamı pahasına gerçekleştirilen üretimin aklanması

    ÖNCEKİ HABER

    Cizre'de kayyumun bozuk bıraktığı su pompaları onarıldı
    YAZARLAR
    Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Krizin son durağı Libya

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Rıza Saygılı’yı düşünürken...

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Kabileleşmek

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Dile anlam, anlama dil bulmak

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Ölümsüzler

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Programlamaya nereden başlamalı-II
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Soma Katliamı davasında Yargıtay'a temyiz başvurusu
    Soma Katliamı davasında Yargıtay'a temyiz başvurusu

    301 maden işçisininj yaşamını yitirdiği katliamla ilgili davada yerel mahkemenin verdiği kararın onanması ve Can Gürkan'ın tahliye edilmesine, ailelerin avukatları Yargıtay'a itirazda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye gençliği kaygılı: Üniversite çok, akademik kalite ve iş yok
    Türkiye gençliği kaygılı: Üniversite çok, akademik kalite ve iş yok

    Üniversitelerin içinde bulunduğu durumu ve gençliği kaygılandıran sorunları Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Görkem Doğa ile konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Uysal atandı
    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Uysal atandı

    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

    California 3 gün içinde 2. depremle sarsıldı
    California 3 gün içinde 2. depremle sarsıldı

    ABD'nin California eyaleti, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9'luk depremle 2. kez sallandı.

    Bosch işçileri: Mücadele etmezsek hiçbir şey güzel olmaz
    Bosch işçileri: Mücadele etmezsek hiçbir şey güzel olmaz

    İstanbul seçimlerinin ardından metal iş kolunda 2019 toplusözleşme süreci tartışılmaya başlandı.

    TÜPRAŞ’a bak MESS sözleşmesini gör
    TÜPRAŞ’a bak MESS sözleşmesini gör

    TÜPRAŞ sözleşmesi metal işçilerini kaygılandırdı.

    "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine tepki kapalı kapılar arkasında gizlenemez"
    "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine tepki kapalı kapılar arkasında gizlenemez"

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarını Doç. Dr. Deniz Yıldırım ile konuştuk.

    Rıza yoldaşa veda
    Rıza yoldaşa veda

    İbrahim Kızılyer, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Evrensel yazarlarından, yoldaşı Rıza Saygılı'yı yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi: İngiltere-İsveç
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi: İngiltere-İsveç
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) Arjantin ile Şili üçüncülük için sahada
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) Arjantin ile Şili üçüncülük için sahada
    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçları başladı
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçları başladı
    Opera Festivali’nde büyülü bir Çin masalı
    Opera Festivali’nde büyülü bir Çin masalı
    GÜNCELLENDİ
    Hayatını kaybeden Şair küçük İskender son yolculuğuna uğurlandı
    Hayatını kaybeden Şair küçük İskender son yolculuğuna uğurlandı
    "Komünist ressam" Balaban Yeni e’de...
    "Komünist ressam" Balaban Yeni e’de...
    GÜNCELLENDİ
    İşten atılan Sibaş işçileri işe iade davasını kazandı
    İşten atılan Sibaş işçileri işe iade davasını kazandı

    17 ay önce işten atılan, 190 gündür fabrika önünde direnen 51 Sibaş işçisi işe iade davasını kazandı. Söke’de görülen duruşmada mahkeme heyeti 51 işçi için sendikal tazminat ve işe iade kararı verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Reyhanlı’da bir araçta bomba patladı: 3 Suriyeli öldü
    Reyhanlı’da bir araçta bomba patladı: 3 Suriyeli öldü

    Hatay Reyhanlı’da bir araçta bombanın patlaması sonucu 3 kişi öldü. Ölenlerin Suriyeli olduğu belirtildi.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları hedef aldı
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları hedef aldı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’daki Kapu Camisi’nde okuduğu cuma hutbesinde Lut Kavmi hatırlatması yaparak LGBTİ+'ları hedef aldı.

    Yargıtay, Altan kardeşler ve Ilıcak'a verilen müebbet hapis cezasını bozdu
    Yargıtay, Altan kardeşler ve Ilıcak'a verilen müebbet hapis cezasını bozdu

    Yargıtay; Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

    Başsavcılık karar verdi: Ali Babacan'a "FETÖ" soruşturması yapılmayacak
    Başsavcılık karar verdi: Ali Babacan'a "FETÖ" soruşturması yapılmayacak

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni parti kuracağı iddialarıyla gündemde olan eski Bakan Ali Babacan'a "FETÖ" soruşturması yapılmamasına karar verdi.

    Maaşları ödenmeyen Ankapark işçileri oyuncakları durdurdu
    Maaşları ödenmeyen Ankapark işçileri oyuncakları durdurdu

    Ankapark işçileri aylardır ödenmeyen maaşlarını almak için oyuncakları durdurdu. Yönetimle yapılan görüşmenin ardından maaşlarının yatırılacağı sözü alan işçiler, oyuncakları yeniden çalıştırdı.

    5 Suriyeli işçinin öldüğü Siteler yangın davası: Tek tutuklu da tahliye edildi
    5 Suriyeli işçinin öldüğü Siteler yangın davası: Tek tutuklu da tahliye edildi

    Ankara Siteler'de 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği işyeri yangınının davası görüldü: İlk duruşmada tutuklu firma sahibi tahliye edildi.

    Akdeniz Kimya’da iş kazalarının önlenmesi için işçi ölmesi mi bekleniyor?
    Akdeniz Kimya’da iş kazalarının önlenmesi için işçi ölmesi mi bekleniyor?

    Lastik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Akdeniz Kimya'da yaşanan iş kazalarına sendika tepki gösterdi.

    Ataşehir Belediyesi işçileri grev kararını astı
    Ataşehir Belediyesi işçileri grev kararını astı

    DİSK Genel-İş Sendikası ile Ataşehir Belediyesi arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler grev kararı alarak grev ilanını belediyeye astı.

    Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde öğrenciler rektörü protesto etti
    Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde öğrenciler rektörü protesto etti

    Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen mezuniyet töreninde kayyum olarak atanan Rektör Mehmed Özkan, öğrenciler tarafından protesto edildi.

    Kılıçdaroğlu: Eski sistemi istemiyoruz, demokratik parlamenter sistem istiyoruz
    Kılıçdaroğlu: Eski sistemi istemiyoruz, demokratik parlamenter sistem istiyoruz

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti, yeni sistem tartışmalarına değindi.

    GÜNCELLENDİ
    Putin: İdlib’deki militanlar Libya’ya akın ediyor
    Putin: İdlib’deki militanlar Libya’ya akın ediyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib vilayetindeki militanların Libya'ya akın ettiğini belirtti.

    Genel İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulundan Aliağa işçileriyle dayanışma kararı
    Genel İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulundan Aliağa işçileriyle dayanışma kararı

    Genel-İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulu toplantısından Aliağa işçileriyle dayanışma kararı çıktı. Bornova ve Tire Belediyesi işçileri ile Ege, İzban ve Metro işçileri ekmeğini bölüşecek.

    Erdoğan: Yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu
    Erdoğan: Yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında yeni parti tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Cezayir'de eski emniyet genel müdürü yolsuzluktan tutuklandı
    Cezayir'de eski emniyet genel müdürü yolsuzluktan tutuklandı

    Eski Cezayir Emniyet Genel Müdürü Abdulgani Hemil ve iki oğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

    CHP’li Kani Beko: Emekliler 2 bin 500 lira maaş talep ediyor
    CHP’li Kani Beko: Emekliler 2 bin 500 lira maaş talep ediyor

    CHP Milletvekili Kani Beko, emeklilerin, en düşük emekli maaşının net 2 bin 500 lira olmasını istediğini belirtti.