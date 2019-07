Ailelerden Soma Katliamı davasında Yargıtay'a temyiz başvurusu

Dilek OMAKLILAR

İzmir

301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı'nın davasında yerel mahkemenin verdiği kararın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14.Ceza Dairesince onaması ve şirket sahibi Can Gürkan’ın tahliye edilmesine ailenin avukatları ve aileler Yargıtay’a itirazda bulundu. Somalı ailelerin avukatlarından Avukat Enver İşler, konuya ilişkin sorunun cezanın niteliği olduğunu belirterek, "Adaletsizlik her yerde ve bu dosyada da gözle görülür bir şekilde. Bizler olası kastla cezalandırılması talebi ile başvurumuzu yaptık" dedi. Katliamda yaşamını yitiren Uğur Çolak’ın babası İsmail Çolak ise, "En azından adil bir karar vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesinin kararının temyizi için Yargıtay'a başvurarak, Yargıtay'ın kararı bozmasını talep eden Somalı aileler ve avukatları adalet taleplerinin önemli olduklarını söyledi.

Soma ailelerinin avukatlarından Enver İşler ise, "Başvurumuzdaki en önemli gerekçelerimiz elbette Alp Gürkan hakkında beraat kararı verilmiş olması, Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik, İsmail Adalı yani ilk yönetim bloğu hakkında da olası kastla ceza istemiştik biz, olası değil bilinçli taksirden verilmişti. Biz de olası kastla cezalandırılması talebiyle yargılama aşamasındayız” dedi.

"BU DOSYADA ADALETSİZLİK GÖZLE GÖRÜLÜR"

Can Gürkan’ın tahliyesini ilişkin de konuşan Av. İşler şunları söyledi: "Bilinçli taksirden ceza verirseniz tahliye olur. Dolayısıyla oradaki sorun tahliyeden çok verilen cezanın niteliği. Taksirden verdiler çünkü Can Gürkan’a, bilinçli taksir bile değil. Adaletsizlik sorunu ilk günden ailelerin ve bizlerin dikkat çekmeye çalıştığı bir husustu. Memleketin her yerinde adalet arayışı devam ediyor. Adaletsizlik bu dosyada da gerçekleştirilmedi, kamu görevlileri yargılanamadı bile. Adaletsizlik gözle görülür. Bu kadar insanın ölümüne göz göre göre sebep olup böylesi cezalarla tırnak içinde cezalandırılmak zaten adaletsizliğin kendisi."

"ADALETİ HEP BİRLİKTE YARATACAĞIZ"

"Bir muhalefet şerhi yazan kıdemli bir üye ile ‘fiili olası kast nedeniyle Alp Gürkan’ın beraat verilemez’ diyen muhalefet şerhi olduğunu ifade eden İşler, “Aynı düşünceyle savcı da temyiz etti. Şu ana kadar dosyaya temas eden 6 hâkimden 1 tanesi, iki savcıdan 1 tanesi olası kast düşünüyor, değişir mi değişmez mi göreceğiz” dedi. "Eğer bu sosyal cinayet düzeni değişsin isteniyorsa yargının faillere yaklaşımı çok önemlidir" diyen İşler, şöyle konuştu: "Cezasızlıkla ödüllendirildiği sürece hiçbir işveren önlem almayacaktır, hiçbir kamu görevlisi görevinin tam olarak yapmayacaktır. Bu yüzden adalet talebi önemlidir. Umarım o günleri hep birlikte göreceğiz, hatta hep birlikte yaratacağız"

"ADİL BİR KARAR İSTİYORUZ"

Soma Katliamı'nda oğlu Uğur Çolak’ı kaybeden ve Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak da "Talebimiz her zaman söylediğimiz gibi adil yargılama" diyerek şunları söyledi: "İstinaf Mahkemesinden istediğimiz bir karar çıkmamıştı, tahliye çıkmıştı. Biz de bunu temyize başvurmak zorunda kaldık. Temennimiz şu ki adaletin olmadığı bir ülkede, temyizin de farklı bir karar vereceğini düşünmüyoruz ama, en azından adil karar vermelerini istiyoruz. Hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Çok söyleyecek bir şey kalmadı artık.”

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CAN GÜRKAN'I TAHLİYE ETTİ

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 maden işçisinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında "olası kastla öldürme", "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Geçen yıl 11 Temmuz'da mahkeme kararını verdi. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu'nun açıkladığı kararla, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy'a 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Bunun yanı sıra Can Gürkan, 3 yıl süreyle maden faaliyetlerinde bulunmaktan men edildi. Ayrıca tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aralarında Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti.

Yerel mahkemenin verdiği karara hem işçi ailelerinin hem de sanık avukatlarının itiraz etmesi üzerine davaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yaptığı değerlendirme sonrasında 14 sanığa verilen hapis cezalarını, 37 sanığın ise beraat kararlarını yerinde bulup onadı. Ardından da 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye etti.

