Cizre'de kayyumun bozuk bıraktığı su pompaları onarıldı

Kayyum yönetimi döneminde bozulmasına rağmen tamir edilmeyen su pompalarını onaran HDP'li Cizre Belediyesi, kentte sağlanan su oranını iki katına çıkardı.

31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak'ın Cizre Belediyesinin HDP'ye geçmesiyle birlikte kayyum döneminde kentin içme suyu sorunun çözülmesi için yapılan arıtma tesisinde bir takım sorunlar ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemelerde söz konusu tesisteki 4 pompadan 3'ünün bozuk olduğu, filtre ve havuzda da yine kimi sorunlar olduğu tespit edilmişti.

HDP'li yönetim, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte halkın mağduriyetini gidermek için başlattığı çalışmaları kısmen tamamladı. Belediye, daha önce kente verilen yüzde 30'luk su oranını pompaların onarılmasıyla yüzde 60'a çıkardı.

Belediye, ayrıca Dicle Nehri'nden gelen suyu arıtarak kente dağıtan su şebekesinin tüm ana borular, filtreler, havuz temizliği, tesis içindeki bina ve motorların bakımını bitirdi.

EŞ BAŞKAN ZIRIĞ: KISMI OLARAK TAMAMLADIK

Çalışmaları yerinden inceleyen Belediye Eş Başkanı Mehmet Zırığ, "Halkın mağdur olmaması için arıtma tesisimizi kısmi olarak çalışır vaziyete getirdik. Yaşanan su sıkıntısında vatandaşlarımız mağdur olmaması için tankerlerle içme suyu desteğinde bulunduk. En kısa zamanda kentimize temiz ve sağlıklı su verebilmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. (Şırnak/MA)

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