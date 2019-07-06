Hakkari Valiliğine yayla ve mera yasaklarının gerekçesi soruldu

Hakkari'de yıllardır devam eden yayla yasaklarını gündemine alan İl Genel Meclisi, konuya ilişkin Valiliğin yanıtlaması istemiyle önerge sundu. Meclis, Valiliğin yasağın gerekçesini ve yarattığı tahribatı açıklamasını istedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilen Hakkari İl Genel Meclisi, yıllardır güvenlik gerekçesi ile yasakları uzatılan yayla ve meralara ilişkin Hakkari Valiliğine önerge verdi. Meclisin oy birliğiyle hazırladığı önergede yayla ve mera yasaklarının gerekçesi soruldu. Meclis tarafından Haziran ayı içerisinde hazırlanan ve Tarım Hayvancılık Komisyonu'na havale edilen önergede, yayla yasaklarının neden uzatıldığı, yasakların kente ekonomik etkisi gibi bir çok soru soruldu.

Fotoğraf: MA

"KÖYLÜLER BÜYÜK SIKINTILAR YAŞIYOR"

Konuyla ilgili konuşan İl Genel Meclisi Eş Başkanı Nazmi Coşkun, kent sınırları içersinde bulunan 31 bölgenin yıllardır yasaklandığını, son dönemde de bu sayının 5'e düşürüldüğünü hatırlattı. Meclis üyeleri olarak gittikleri köylerde bu yönlü çok fazla şikayet aldıklarını ifade eden Coşkun, köylülerin sürekli köy dışına çıkmamaları yönünde uyarıldıklarını belirterek, "Bunun yanı sıra yasaklı bölgeler genellikle koordinat olarak verildiğinden köylülerin sürekli bir can güvenliği sorunu yaşanıyor. Bu doğrultuda biz de meclis olarak bu konuyu bir önergeyle gündemimize aldık ve oy birliği ile kabul edildi. Bu önergeyle yasaklı bölgelerin nereler olduğunu, tarıma, hayvancılığa ve bölge turizmine ne gibi bir etkisinin olduğunun araştırılmasını ve halka bilgi verilmesi konusunda gerekli girişimlerimizi yaptık" dedi.

Ancak Haziran ayı içinde yaptıkları başvuruya yanıt almadıklarını söyleyen Coşkun, aldıkları cevabı da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

YASAKLI OLMAYAN BERÇELAN DA İZNE TABİ

Öte yandan yaklaşık 3 yıldır giriş çıkışları valiliğin özel iznine tabi olan Berçelan Yaylası ile ilgili konuşan İl Genel Meclis Eş Başkanı Nesibe Gümüşlü ise "Bu yasakların dışında önemli bir sıkıntımız daha var. Berçelan Yaylası yasaklı olmadığı halde ancak özel izin alınarak girilebiliniyor. Bu noktada gerekli kurumlardan bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Daha önce resmi kurumlar tarafından bir çok defa festival alanı olarak da kullanılan ve Hakkarilinin nefes alabileceği tek yer olan o bölgenin neden izne bağlı olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bu yasakların derhal kaldırılması için çalışacağız” ifadesinde bulundu. (Hakkari/MA)

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