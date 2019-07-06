Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Aksoy atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Cumhurbaşkanı Kararı ile görevinden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan karara göre; Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'dan boşalan göreve Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim" dedi.

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK: TCMB SARAYIN ELİNDE TUTSAKTIR

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma kararının hemen ardından Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Görevden alma kararını eleştiren Öztrak'ın açıklaması şöyle:

"Bunu da gördük. Bağımsız TCMB'nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA"

MURAT AKSOY KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yapan Uysal bu dönemde Enflasyon hedeflemesi, Dünya’da ve Türkiye’deki Uygulamaları konulu yüksek lisansını tamamladı.

Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, Döviz ve Para Piyasaları ile Menkul Kıymetlerden sorumlu Uzman ve Yöneticilik görevlerinde bulundu. 2007 - 2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. Kasım 2011 - Haziran 2016 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008 - 2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012 - 2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü. Mart 2015 - Haziran 2016 tarihleri arasında ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmış ve o tarihten bu yana Başkan yardımcılığı görevini sürdürmekteydi. Uysal, 6 Temmuz 2019'da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. (EKONOMİ SERVİSİ)