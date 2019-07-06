06 Temmuz 2019 03:25

Kartallı gençler İmamoğlu’ndan ne istiyor?

İstanbul Kartal’daki gençlerle, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan beklentilerini ve gençliğin taleplerini konuştuk.

Kartallı gençler İmamoğlu’ndan ne istiyor?

Fotoğraf: Evrnesel

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    Eren YÜCEBOY
    İstanbul

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Kartal’daki gençlerle sohbet ettik, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan neler beklediklerini, gençliğin taleplerinin neler olduğunu sorduk. Gençler İmamoğlu’na taleplerini daha rahat iletebileceklerini ve bu talepleri takip edeceklerini söylüyor.

    Kartal’daki gençlerde, seçimlerin iptal edilerek yeniden bir seçime gidilmesinin haksız ve hukuksuz bir uygulama olduğu, Ekrem İmamoğlu’nun yeniden belediye başkanı olarak seçilmesi ile birlikte bu haksızlığın giderildiği, İstanbul seçmeninin İmamoğlu'na hakkının iade ettiği görüşü hakim.

    HER ŞEY GÜZEL OLACAK MI?

    Bununla birlikte Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerin yenilenme kararı alındığı günden 23 Haziran’a kadar kullanmış olduğu “Her şey çok güzel olacak” sloganı konusunda genel bir şüphe hakim. Kartallı gençler, her şeyin çok güzel olmasını umut etseler de umduklarını Ekrem İmamoğlu’nun gerçekleştirebilecek olmasından emin değiller.

    Türkiye gençliğinin en temel sorunlarından biri olan genç işsizlik sorunu, Kartallı gençlerin de başlıca sorunlardan biri. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının kısa vadede İstanbul yerelinde gençliğe istihdam sağlayabilecek bir yetkiye sahip olduğu düşünülse de Türkiye’nin için tablonun karanlık olduğu düşünülüyor.

    SPORA TEŞVİK ARTIRILMALI

    Kartallı gençlerin yeni Belediye Başkanından diğer beklentileri ise kendilerine daha geniş spor alanları sunması, gençliğin spora teşvikinin arttırılması, paten ve kaykay kullanan gençler için yeni parkurların açılması gibi gençliğin yaşam alanlarının arttırılmasına dönük. Bu talepleri Ekrem İmamoğlu’nun karşılayacak olmasına olan inanç ve güvenleri ise tam.

    23 Haziran akşamından itibaren Türkiye’nin her yerinde her yaş grubundan ve her kesimden insanın dahil olduğu mutluluk hali genel olarak Kartal gençliği için de geçerli. Gençliğin taleplerini daha rahatlıkla dillendirdiği, taleplerinin takipçileri olacaklarını belirttikleri bir durum hakim.

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