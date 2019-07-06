UNESCO'dan Sur çağrısı: İnceleme için bir an önce tarih verilmeli

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 43’üncü Dünya Miras Komitesi toplantısını düzenlendi. Toplantı öncesi bir rapor yayınlayan UNESCO, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı ile ilgili koruma çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

İlçede 2015 yılında başlayan sokağa çıkma yasağı döneminde Suriçi’nde birçok binanın ağır hasar gördüğüne dikkat çekilen raporda Dünya Miras Merkezi’nin görüşlerine yer verildi. Raporda, Türkiye’nin Sur ve çevresinde yapılacak restorasyon çalışmalarına ilişkin UNESCO’ya raporlar sunulmuş olsa da, çalışmalara kurumun Reaktif İzleme Misyonu’nun inceleme yapmadan başlanmış olmasının üzücü olduğu belirtildi.

Türkiye’nin sunduğu raporda kentsel dönüşüme ilişkin detayların yer almadığının belirtildiği raporda, Dicle Nehri Islah Projesi’ne ilişkin olarak da yürütülen çalışmaların UNESCO heyetinin yapacağı gözleme kadar devam edilmemesi tavsiyesi yer aldı.

TÜRKİYE TARİH VERMELİ

Raporun devamında Diyarbakır Surları ve çevresinin "Üstün Evrensel Değeri"ne zarar verme potansiyeli var olduğuna dikkat çekilerek Reaktif İzleme Misyonu inceleme yaparak, sonuçları ortaya çıkarana kadar çalışmaların durdurulması tavsiyesi yer aldı. Ayrıca raporda bölgede Olağanüstü Hal’in bittiği hatırlatılarak, UNESCO Komitesi’nin kente gelerek inceleme yapması için Türkiye’den bir an önce tarih verilmesi istendi.

SURLAR 2015'TE UNESCO LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Almanya’nın Bonn kentinde 2015’te düzenlenen Dünya Miras Komitesi 39'uncu Dönem Toplantısı’nda Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesine karar verilmişti. (MA)