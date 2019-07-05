HDP'den kadın üniversitesi tepkisi: İktidar eğitimi oyun sahası sanıyor

HDP'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Japonya dönüşü dönük üniversiteleri açılması yönünde verdiği talimata dair açıklamasında “AKP iktidarı, eğitim alanını oyun sahası sanıyor. Eğitim sistemi emir komuta sistemi ile kurulamaz” denildi.

"İKTİDARI EĞİTİMİ CİDDİ BİR İŞ OLARAK ELE ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

HDP’nin Eğitim Politikaları ve Kültür Sanattan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahalı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan'ın kadın üniversiteleri için YÖK Başkanına talimat verdiği hatırlatılarak, “İktidarı boyunca eğitim sistemini anaokulundan yükseköğretime kadar her düzeyde defalarca değiştirmiş, sadece Milli Eğitim sisteminde 17 yılda 17 kez değişiklik yapmış olan AKP iktidarını eğitimi ciddi bir iş olarak ele almaya davet ediyoruz" denildi.

"EĞİTİMİN AMACI OY İÇİN CİNSİYET AYRIMCILIĞI YAPMAK DEĞİLDİR"

Eğitimin bu ülkenin aydınlık geleceğinin inşa edildiği alan olduğu hatırlatılan açıklamada "Eğitim, 'kindar ve dindar nesil yetiştirme' hedefi doğrultusunda araçsallaştırılacak ve yapboz tahtasına dönüştürülecek bir alan değildir. Eğitimin amacı oy aldığınız kimi kesimlerin size desteğini artıracağını düşünerek cinsiyet ayrımcılığı yapmak, kız çocuklarını toplumsal cinsiyet rollerine hapsedecek düzenlemeler yapmak değildir. Mezhepçi, tekçi bir anlayışla çocuklarımızı zorla İmam Hatip Okullarına yönlendirmek değildir. Çok dilli, çok kültürlü toplumsal gerçekliğimizin ihtiyacı olan anadilinde eğitimi hayata geçirmemekte ayak diremek hiç değildir” ifadeleri kullanıldı.

"EĞİTİM ADINA BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORSANIZ YÖK'Ü KALDIRMAKLA BAŞLAYALIM"

AKP iktidarının eğitim sistemiyle ilgili 17 yıllık deneyiminin, kendi yönetsel aklının aynası olduğu ifade edilen açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:

“AKP’nin sebep olduğu en yıkıcı tahribatlar, ne yazık ki eğitim alanında ortaya çıkmıştır. Bu anlayışı restore ve rehabilite etmek amacıyla hayata geçirilmek istenen uygulamalar, var olan sorunları daha da katmerleştirip çözümsüz bırakmaktadır. Eğitim adına bir şey mi yapmak istiyorsunuz, inceleyip araştırmadan, dünyanın bir yerindeki herhangi bir toplumun uygulamasını örnek almak için YÖK başkanına emir vermekten değil, 12 Eylül artığı bir kazulet olan YÖK’ü kaldırmaktan başlayalım. Gelin eğitim sürecinin bütün bileşenleriyle birlikte, eğitim biliminin ve insanlığın ortak kazanımlarının işaret ettiği ilkeler çerçevesinde, toplumun ihtiyacı olan bilimsel, kamusal, parasız, laik, anadilinde eğitimi nasıl hayata geçirebileceğimizi konuşmaya başlayalım. Yapılması gereken, eğitim biliminin ilkelerine uygun şekilde, insanlık tarihinin ortak değerlerine sahip, kendi aklıyla özgürce düşünebilen, toplumsal ve siyasal yaşamın her alanında dil, din, sınıf ve cinsiyet farkı yaşamaksızın eşitçe ve özgürce var olabilen bireyler yetiştirmektir. Eğitim sistemi emir komuta sistemi ile kurulamaz. Aklın, bilimin, tarihin, felsefenin ve toplumsal kültürün izlerini sürmektir. Yüzlerce yıllık deneyimlerden ders almayı, özgürleştirici bir ufka sahip olmayı gerektirir. Eğitimin tüm bileşenleri ile eşit koşullarda hazırlanmış, geliştirici tartışmalar üzerinden planlamayı gerektirir.” (HABER MERKEZİ)

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