Muğla'da belediyenin ulaşım zammına tepki sürüyor

Muğla'da Büyükşehir Belediyesinin ulaşım zammına yönelik protestolar sürüyor. Öğrencilerin 3 Temmuz Çarşamba günü zammın geri çekilmesi talebiyle Kötekli’de yaptıkları basın açıklamasının ardından bugün de Muğla merkezde bir araya gelen yurttaşlar “Belediyeler ticarethane, halk ve öğrenciler müşteri değildir” pankartıyla zamları protesto etti.

Eylemde sadece ulaşıma zam gelmediğine dikkat çeken yurttaşlar, suya ve elektiriğe gelen zamların da kabul edilemeyeceğini dile getirdiler. Krizin faturasının işçi ve emekçilere kesildiğini ifade eden yurttaşlar, bu dönemde "soyal belediyecilik" anlayışını benimsediğini ifade eden bir bediyenin zamları halkın sırtına yüklemesinin kabul edilemez olduğu vurguladı.

Eylemde öğencileri, halkı müşteri gibi gören zihniyetin hemen değişmesi ve zamların geri alınıp var olan fiyatların acilen indirilmesi talep edildi. Vatandaşlar zamlar geri alınana kadar mücade edeceklerinin altını çizdi.

Yapılan basın açıklamasında zammın miktarına şu ifadelerle dikkat çekildi:

"Türkiye’de ulaşımın en pahalı il olduğu Muğla’da ulaşıma bir kez daha zam yapıldı. Ülkenin ekonomik anlamda zor zamanlar geçirdiği, ağır vergiler altında ezildiği bu dönemde, belediyenin yoksullukla mücadele etmesi gerekirken halkı daha da yoksullaştırıyor. Muğla’da yaşayanlar 25 TL’ye şehir değiştirebiliyor fakat ilçe değiştiremiyor. Aydın’dan Didim’e giden bir yolcu 100 kilometrelik yola 12 TL ödüyorken Muğla’dan Bodrum’a 100 kilometrelik yolu giden bir yolcu neden 28 TL ödüyor? Türkiyenin neresiyle karşılaştırılırsa karşılaştırırsın Muğla halkı en az iki buçuk kat daha fazla ödüyor. Belediyeye sormak istiyoruz Muğla halkı neyin cezasını çekmektedir? Muğla’nın her yerini “beraber yöneteceğiz” afişleriyle donatanlar halkın taleplerine neden kulak tıkamaktadır?

Kısa mesafelerdeki fiyatlar da uzun mesafeleri arartmamaktadır. Yoğun olarak öğrencinin yaşadığı Kötekli’den Muğla’ya 5 kilometrelik yol yeni zamlarla beraber 2,75 kuruştan 4 TL’ye çıkarılmıştır. Muğla Belediyesi hiçbir gerekçe göstermeden kartlı binişte öğrenciyi 1.95 kuruştan 2.35 kuruşa, kartlı sivil 2.55 kuruştan 3.05 kuruşa, kartsız öğrenci 2.75 kuruştan 4 TL’ye, kartsız sivil ise 3.25 kuruşdan 4 TL’ye yükseltmiştir. Son yaptığı açıklamada ise nakit ödemelerde öğrenci-sivil ayrımından haberi yokmuş gibi davranmıştır." (Muğla/EVRENSEL)

Üniversite öğrencilerinden ulaşım zammına protesto